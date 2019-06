Hilde-sagen diskuteret i udvalg: Loven er overholdt siger udvalgsformand

Politikere fik orientering om Hilde-sagen af administrationen. Udvalgsformand Kristian Andersen siger, at kommunen har fulgt loven, men vil bede administrationen om et oplæg om dilemmaerne i lovgivningen, så der kan tages kontakt til Kommunernes Landsforening og Folketinget.

- Vi kan konstatere, at gældende lovgivning er fulgt i sagen, som også er blevet prøvet hos en juridisk konsulent for at få et tjek på, om vi kunne have overset noget, og det har vi ikke. Vi må bare sige, at vi er blevet bekræftet i, at vores folk har fulgt lovgivningen. Vi fik også forelagt en rapport, som viser, at vi i ni ud af ti sager rammer plet i forlængelsessagerne. Jobcentret bestræber sig på at følge lovgivningen, man kan også opleve, at nogle ting kører uhensigtsmæssigt, siger Kristian Andersen (KD).

Sådan lyder konklusionen fra udvalgsformand Kristian Andersen (KD), efter at han og de seks andre medlemmer af beskæftigelsesudvalget fik en orientering og lejlighed til at diskutere sagen med administrationen.

Hilde-Kristin Reed Mogensen forventer dog, at kommunen står fast på at standse sygedagpengene, uanset om en læge skønner, at hun kan være tilbage på jobbet som dyrlæge inden for 134 uger. Hun falder nemlig på tolkningen om, at hun skal være under helbredende behandling ikke forebyggende behandling.

"Den sygemeldte er under/venter på lægebehandling, hvor den sygemeldte efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage beskæftigelse inden for 134 uger".

Meldingen er derfor, at jobcentret gjorde ret i at standse Hilde-Kristin Reed Mogensens dagpenge, hvilket blev meddelt hende dagen inden hendes brystkræftoperation 29. maj. Hun opfylder ikke kriteriet for forlængelse, der hedder:

- Med oplægget kan vi rette henvendelse til Kommunernes Landsforening og Folketinget om, hvad man for eksempel gør, når en borger er opereret så tæt op ad den 22. uge, som er skæringsdatoen for sygedagpenge, hvilket er problematikken i denne sag. Vi kan også få rejst spørgsmål om lægernes udsagn og roller i disse sager. Lægerne spiller en afgørende rolle. Det vil vi gerne have oplæg om fra administrationen i samarbejde med socialrådgivernes fagforbund, siger Kristian Andersen.

Politikerne har derfor bedt om at få at vide, hvordan jobcentrets medarbejdere oplever at skulle træffe afgørelser i dilemmaet mellem lovens bogstav og lovens intention.

- Jeg er ikke sikker på, at ministeren har udtalt sig så kategorisk, og hvis han har, er han på tynd is, for i virkeligheden kan ingen udtale sig om forlængelsesmulighederne uden at have set den lægelige vurdering, for den er afgørende.

Ville du ønske, Kristian Andersen, at jobcentret i Hilde-sagen havde handlet med konduite og bevilget hende forlængelse af sygedagpengene, hvilket beskæftigelsesministeren mente, at hun kunne få og dermed havde sparet Ringkøbing-Skjern for dårlig omtale?

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skrev på Facebook om Hildesagen, at "også på mig virker kommunens beslutning mystisk - og unødvendig - fordi der er en række muligheder for at forlænge udbetaling af sygedagpenge ud over 22 uger. Det gælder når en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom, og også hvis man er i gang med eller venter på lægebehandling".

Timing og empati

Beskæftigelsesudvalget vil også bede forvaltningen om at "fokus på timing og empati er iagttaget, når afgørelser i sager meddeles borgerne".

- Vi skal kigge indad og spørge, hvad vi kunne have gjort anderledes, og dér tænker jeg, at man kunne have ventet en uge eller 14 dage med at give Hilde besked om bortfaldet af sygedagpenge, når man vidste, at hun skulle opereres to dage efter. Kunne man have håndteret det lidt mere hensigtsmæssigt? Lad os prøve at se på timingen i sådanne sager, siger Andersen.

Politikerne ønsker også, at der "arbejdes videre med kommunikationen til borgerne om sygedagpengelovgivningen og borgerens vej gennem systemet".

- Det kunne være bedre, hvis vi bliver skarpe på, hvad der ligger i et jobafklaringsforløb, så man rydder misforståelser af vejen, så man ikke tror, man skal møde op i kedeldragt mandag morgen. Jobafklaring er en anden ydelse, og det blev indført for at sikre folk og forbedre den hidtidige ordning. Der kan være noget med timingen og kommunikationen, men skal vi begynde at gradbøje lovgivningen, er vi på et skråplan, siger Kristian Andersen.