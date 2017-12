High five til den gode indsats

SKJERN-TARM: - Hvad skal vi her?

Spørgsmålet blev stillet hos Nordea i Skjern flere gange, inden klokken slog 14 tirsdag, for når man skal overraske, så gælder det om at kunne holde på en hemmelighed. Det gjorde forældre, bedsteforældre, trænere og ansatte i banken - og som én sagde til sin datter, da hun stillede spørgsmålet:

- Vi skal jo have hele familien med for at kautionere!

Men der blev nu ikke en flok nye kautionister ud af de fremmødte. Seks unge skulle nemlig have Nordea Fondens Skulderklap for deres indsats som ungledere i foreningslivet. Med den fulgte en kontant julegave på 1000 kroner.

- Nu hvor året går på hæld, er der mulighed for at reflektere. Gik året, som man drømte om? Fik man udviklet sig? Og har man gjort en forskel? Det er ting, der er gode at tænke over, når man skal se frem på det nye år, og det har I svaret på: I er det, man kalder ildsjæle. Det har I til fælles, selvom I er forskellige, sagde Simon Pedersen, filialdirektør i Nordea i Skjern.

De seks modtagere, der er i alderen 14-18 år, er dem, der dukker op i hallen eller på banen for at træne børn. Eftermiddage og aftener tilbringer de i den frivillige tjeneste, for at give andre en oplevelse, og oveni gør de en indsats for, at dem der går til fritidsaktiviteter, også får noget ekstra med sig hjem og ikke mindst dygtiggør sig inden for den pågældende sportsgren. Prismodtagerne er rollemodeller.

- Det er nogle egenskaber, I skal arbejde videre med. Måske er I fremtidens ledere, konkluderede Simon Pedersen.