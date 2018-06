Herborgs maste-dilemma tages op af Monopolet-Mads

Herborg: På det kommende folkemøde på Bornholm optræder radioværten Mads Steffensen med en anderledes version af sit populære program "Mads og Monopolet". På folkemødet handler dilemmaerne ikke om irriterende svigermødre, men om politiske dilemmaer, som folk slås med rundt omkring i landet.

Programmet hedder således "Mads og Mulighederne - dilemmaer om et Danmark i balance". Det bliver dog ikke udsendt i radioen, men finder sted i regi af Andelskassen, Danmark på Vippen og Sønderborg Kommune.

Et af dilemmaerne kommer til at handle om Energinets planlagte højspændingsforbindelse med master og ledninger, som skal løbe fra Idomlund til grænsen.

Marie og Niels Henrik Vad fra Herborg har nemlig skrevet til programmet og præsenteret Herborgs dilemma. Herborg står til at blive ramt el-forbindelsen og har allerede markeret sin modstand med borgermøde med politikere og et foretræde for Folketingets energiudvalg.

Vad-parret skriver:

"Er det rimeligt, at vi i Vestjylland, eller "udkantsdanmark" skal belemres med en kæmpe el-motorvej, mens man i "indkantsdanmark" Kongernes Nordsjælland, Roskilde fjord og Årslev Engsø, laver forskønnelsesprojekter, (nedgravning af 23,6 km eksisterende luftledninger) for 1,6 milliarder? Alt dette set i lyset af, at der er et alternativ. Nemlig at grave forbindelsen ned, dette vil dog være dyrere. Men, er det rimeligt at vi er nogle "få", der skal finansiere statens projekter, med vores ejendomsværdier, hjem, natur og lokalsamfund?"

Dette dilemma har gjort indtryk, så det kommer panelet bestående af politikerne Kristian Thulesen Dahl (DF) Pia Olsen Dyhr (SF), samt Niels Duedahl, som er direktør for Sydenergi, til at diskutere.

- Det gør det jo spændende, at det er to partiledere, der skal diskutere det. Vi gør jo stadig, hvad vi kan for at trykke på forskellige knapper for at holde debatten i gang, siger Niels Henrik Vad.

Debatten finder sted på havnen i Allinge på fredag klokken. 13.30-14.20.