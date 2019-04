Herborg-borgeres foretræde ender med spørgsmål til minister

København: De to Herborg-borgere Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vads foretræde i torsdags for folketingets energiudvalg har resulteret i, at energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) skal svare på et spørgsmål, som de vestjyder bragte op.

Søndergaard og Vad havde fået foretræde i udvalget for at argumentere imod Viking Link-forbindelsen til England, der nødvendiggør opførelsen af den 170 kilometer lange Vestkyst-strømforbindelse, der skal gå fra Holstebro til grænsen.

De to maste-modstandere brugte nye beregninger fra Entso-e, den europæiske organisation af el-transmissionsselskaber, der siger, at Viking Link-forbindelsen vil give et underskud på syv til ti milliarder kroner og ikke det overskud, som Energinet forventer.

Da Søndergaard og Vad havde talt deres sag for udvalget, besluttede Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten at formulere et udvalgsspørgsmål til energiminister Lars Chr. Lilleholt.

"Vil ministeren give en juridisk vurdering af, om ekspropriationsbestemmelsen i grundlovens § 73 med hensyn til, "hvor almenvellet kræver det", er opfyldt, hvis anlægget af Viking Link inklusive forbindelsen fra Holstebro til den tyske grænse medfører et underskud på 7-10 mia. kr., som danske elforbrugere skal betale?".

- Det var fint, at de to Herborg-borgere fik foretræde. Ud fra deres argumenter synes jeg, det er relevant at få belyst, om man kan ekspropriere folks ejendom med den begrundelse, at det er til gavn for almenvellet, når projektet ingen positive effekter har for Danmark, siger Søren Egge Rasmussen.

Han har ligeledes kaldt ministeren i samråd den 7. maj om Entso-e's beregninger af Viking Links økonomi og stillet en stribe spørgsmål, som ministeren skal svare på inden 1. maj.