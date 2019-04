To mastemodstandere argumenterede mod Viking Link-forbindelsen, som ifølge dem vil give et underskud på mellem syv og ti milliarder kroner, der skal betales af forbrugerne.

København: - Vi er oppe imod de store drenge, og jo større de bliver, jo mere tror de, de kan slippe afsted med. Og hvis ingen går imod dem, tror de, de kan blive ved med at slippe afsted med det. Med den udtalelse og attitude mødte de to Herborg-borgere Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad torsdag op til foretræde i Folketingets energiudvalg for at levere deres argumenter mod den planlagte Viking Link-strømforbindelse til Storbritannien. Søndergaard og Vad var gengangere i udvalget. I maj sidste år fik de også foretræde for energipolitikerne for at fortælle om de herlighedsværdier, der ødelægges, når Energinet efter planen opstiller 400-kilovolt-master gennem deres landsby ved Videbæk og videre ned gennem Vestjylland til grænsen. Siden har Søndergaard, der er it-mand, og Vad, der er montør og deltidslandmand, dykket ned i Energinets planer og sat sig ind i alle aspekter om Vestkystforbindelsen, som er forudsætningen for Viking Link.

Viking Link Viking Link etableres fra station Revsing ved Vejen i Sydjylland og station Bicker Fen nord for London. Den samlede afstand mellem de to stationer er ca. 770 km, heraf er der ca. 75 km landkabel i Danmark, ca. 630 km søkabel i Nordsøen og ca. 65 km landkabel i Storbritannien.Overføringskapaciteten af forbindelsen bliver 1.400 MW svarende til godt en tredjedel af det gennemsnitlige danske elforbrug eller 3-4 store havmølleparker.



Sættes i drift 2023. Forbindelsen etableres i samarbejde britiske National Grid. Den danske investering bliver på 11 milliarder kroner.



Grundlaget for Viking Link er opførelsen af Vestkystforbindelsen: En 400 kV-luftledning med 2 ledningssystemer fra den dansk-tyske grænse til station Endrup, og en kombineret 400/150 kV-luftledning mellem Endrup og Idomlund vest for Holstebro. Ledningsanlægget har en samlet længde på ca. 170 km.



Ifølge Energinet er der tre hovedbegrundelser for Viking Link, nemlig forsyningssikkerheden i Danmark og Storbritannien, at vindkraftens værdi øges, og at de to lande kan producere mere el fra vedvarende energikilder, herunder havmølleparker.

Også et besøg i folketingssalen blev der tid til for Niels Henrik Vad og Bent K. Søndergaard. Privatfoto

Underskud Deres kamp mod begge projekter har senest fået et boost af nye beregninger foretaget af Entso-e, den europæiske organisation af eltransmissionsselskaber. Det er beregninger, der ifølge mange kritikere underminerer økonomien i Viking Link. - Energinet har selv tidligere beregnet, at der ville blive et overskud på mellem 2,9 og 4,7 milliarder. Nu er der kommet nye tal, som viser, at overskuddet på handel med strøm på tværs af lande vil falde mellem en tredjedel og en sjettedel. Det vil betyde et underskud på Viking Link og Vestkystforbindelsen på mellem syv og ti milliarder kroner i de 40 år, forbindelsen skal bestå, siger Bent K. Søndergaard. Ifølge ham og Niels Henrik Vad er det ikke den stigende elproduktion fra vestjyske vindmøller og kommende havmølleparker i Nordsøen, der nødvendiggør opførelsen af Vestkystforbindelsen og Viking Link. - Vindmøllestrømmen kan sagtens være i de nuværende 150 kilovolt ledninger. Så årsagen til, at man udbygger strømnettet i Vestjylland er, at transmissionskapaciteten i Viking Link er så stor, så hvis der kommer et udfald på Viking link, skal der være stor kapacitet på begge sider af Nordsøen for at lede strømmen væk. Ellers får man en nedsmeltning, siger Niels Henrik Vad. Viking Link har intet med den grønne omstilling at gøre, mener de. - Viking Link er et spekulativt projekt, hvor hele businesscasen baserer sig på, at der er stor forskel på elprisen landene imellem. Tyske kulkraftværker skal kunne sende strøm til England, for tysk kulstrøm er billig, og engelsk strøm produceret på gas er dyr. Det gør, at den tyske strøm kan udkonkurrere den engelske. Men her siger Entso-e nu, at prisforskellen vil udjævne sig, for alle lande udvider deres grønne strømproduktion, siger Niels Henrik Vad.

"Banket på plads" Ud af energiudvalgets 29 medlemmer var ti mødt op for at høre deres argumenter. - Der kommer én for hvert parti, så det var meget pænt og forventeligt. Vi oplevede stor interesse fra nogle og mindre fra andre. Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, der har kaldt ministeren i samråd, virkede meget interesseret og godt inde sagen. Også Jens Joel fra Socialdemokratiet virkede interesseret, fortæller Bent K. Søndergaard. Udvalgsformand Thomas Danielsen fra Venstre var også til stede. - Han virkede ikke så interesseret, så han lukkede af for os efter tyve minutter. Det er vores indtryk, at han tidligere har støttet os i sagen om masterne, men at han er blevet banket grundigt på plads af energiministeren. Det skete i forbindelse med, at han sagde, at man ville grave 150 kilovolt ledningerne ned. Siden da har Thomas Danielsen ikke været så skarp i debatten, lyder det fra Bent K. Søndergaard. - Jeg tror, at Venstre vil have denne sag til at gå væk uden at gøre noget, siger han.

Usælgelige ejendomme Søndergaard og Vad erkender, at de virker som to David'er mod Goliath i kampen mod masterne og Viking Link, men de har stadig håb om at få bremset projekterne. - Jeg har da ikke set store kabeltromler ved Esbjerg endnu, så vi må da kunne komme ud af det. Officielt er projektet godkendt, men så længe de ikke er gået i gang med forbindelsen, har vi et håb om, at det kan stoppes. Det er jo dumt, når nye beregninger viser, det er en dårlig forretning. Forbrugerne kommer til at betale syv-otte milliarder over de 40 år, mens strømproducenterne tjener på det. Vi mener ikke, det er til gavn for almenvellet, at Ørsted og svenske Vattenfall og tjener milliarder, mens vi får usælgelige ejendomme, siger Bent K. Søndergaard. Det har endnu ikke været muligt at træffe Thomas Danielsen for en kommentar.