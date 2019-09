Herborg-borgere raser over ny ministers melding om Viking Link

Den eneste imødekommelse Dan Jørgensen kunne give Enhedslistens Søren Egge Rasmussen og Henning Hyllested, som havde indkaldt til samrådet, var, at en ny lov skal gøre beslutningsprocessen ved større statslige investeringer mere gennemskuelig og sikre, at offentlighed og politikere inddrages tidligere.

Det er heller ikke muligt at aflyse projektet, da det vil medføre erstatningskrav på to milliarder, sagde Dan Jørgensen. Det vil desuden skabe mistillid til Danmark, forud for kommende investeringer i blandt andet en energi-ø i Nordsøen, der skal producere ti gigawatt strøm.

- Jeg har ikke tænkt mig at pålægge Energistyrelsen at genberegne Viking Link, som er til gavn for klimaet. Beregninger viser, at Viking Link på sigt vil føre til faldende CO2-udledning, og fra år 2030 vil det være decideret positivt målt på CO2. Viking Link understøtter den grønne omstilling, og skal den lykkes, er det nødvendigt med kraftige forbindelser til at transportere strømmen i Danmark og udlandet, sagde Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen gjorde det klart, at han er varm tilhænger af Viking Link forbindelsen og et fælles europæisk strømnet. Han deler ikke den skepsis over for økonomien i projektet, som flere forskere har udtrykt.

Uvidenhed og magt

Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad kalder samrådet en yderst nedslående oplevelse.

- Vi fik virkelig en lektion i, hvad kombinationen af uvidenhed og magt kan betyde for borgerne. Sidst Socialdemokratiet var i regering, førte de borgerlig politik, og det tyder på, at den nye energiminister har taget ved lære af en tidligere Venstrestatsminister, idet han affejer protesterne mod Viking Link med kommentaren 'der er ikke noget at komme efter', siger Bent K. Søndergaard og fortsætter:

- Som et nyopfundet argument for Viking Link nævnte ministeren, at 'I kan jo se, at vores møller tit står stille, fordi vi ikke kan eksportere vores strøm. Det er i bedste fald et svigagtigt forsøg på at omgås sandheden. Den er nemlig, at Nordtyskland betaler Energinet for at stoppe de danske møller og i stedet modtage tysk vindmøllestrøm, fordi tyskerne ikke har en el-infrastruktur, der kan transportere strømmen sydpå, og det er dyrere for Tyskland at stoppe deres egne møller.

Søndergaard og Vad giver heller ikke noget for ministerens forklaring om, at Viking Link-investeringen er penge, der kan bruges på andet.

- Det skyldes, at projektet jo betales af forbrugerne via højere elpriser for i alt otte milliarder kroner, som går til strømproducenter som svenske Vattenfall. Så det er jo ikke rigtige penge, det er bare penge fra borgerne, som regeringen ikke i forvejen havde fingrene i, siger Søndergaard, der udnævner én vinder efter samrådet: - Det er strømproducenterne. Til gengæld tabte klimaet, den sunde fornuft og vestjyderne, som nu måske må se deres ejendomme blive eksproprieret på grund af en statslig spekulativ investering.