Herborg-borgere øjner nyt håb: Ny minister skal spørges om Viking Link

Søndergaard og Vad frygter, at højspændingsmasterne vil medføre ekspropriation af en række ejendomme i Herborg og tvivler på, at ekspropriationen er lovlig. Derfor lyder spørgsmålet til ministeren:

Dengang var de to mastemodstandere Bent K. Søndergaard og Nielsen Henrik Vad og 15 andre Herborg-borgere til stede på Christiansborg for at overvære samrådet.

Dermed kommer Dan Jørgensen til at svare på de spørgsmål, som egentlig var rejst til den forhenværende energiminister Lars Chr. Lilleholt i et samråd den 7. maj, men som blev aflyst, da statsministeren to timer inden udskrev folketingsvalg.

Viking Link til England vil bestå af et 75 km landkabel i Danmark, 630 km søkabel i Nordsøen og 65 km landkabel i Storbritannien. Overføringskapaciteten bliver 1.400 MW svarende til godt en tredjedel af det gennemsnitlige danske elforbrug eller tre-fire store havmølleparker. Viking Link skal sættes i drift 2023. Forbindelsen etableres i samarbejde britiske National Grid. Den danske investering bliver på 11 milliarder kroner. Grundlaget for Viking Link er opførelsen af Vestkystforbindelsen: En 400 kV-luftledning med to ledningssystemer fra den dansk-tyske grænse til station Endrup, og en kombineret 400/150 kV-luftledning mellem Endrup og Idomlund vest for Holstebro. Ledningsanlægget har en samlet længde på 170 km Vestkystforbindelsen medfører rejsningen af 500 master på 35 meters højde og en tilsvarende bredde, hvorpå højspændingsledningerne skal trækkes. Opførelsen kommer til at udløse erstatninger og ekspropriationer af de berørte ejendomme langs ruten. Energinet har meldt ud, at huse, der kommer til at ligge 80 meter eller mindre fra nærmeste højspændingsledning, bliver berettiget til ekspropriation. Energinet tilbyder at købe ejendommen til markedspris. Hvis husejeren vælger at blive boende, kan vedkommende i stedet få en erstatning. Husejeren har i øvrigt et år til at beslutte sig for enten ekspropriation eller erstatning. Husejerne kan således blive boende et år og vurdere, om det er til at holde ud - eller om huset skal forlades. Ejendomme, der ligger i en radius af 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få erstatning, i hvert tilfælde afhængig af afstanden og ejendommens værdi.

Energi-ø i Nordsøen

Fra flere sider er der stillet spørgsmål ved økonomen i den 11 milliarder kroner dyre Viking Link-forbindelse, som åbner for dansk eksport af vindmøllestrøm til England.

- Vi har brug for at revurdere mulighederne for at anvende overskydende strøm i den danske energiforsyning i stedet for at eksportere strøm, siger Søren Egge Rasmussen (EL).

Han peger på, at der i forståelsespapiret fra regeringsforhandlingerne står, at det skal undersøges, om Danmark sammen med Nordsølandene kan udarbejde en fælles strategi for markant at udbygge og udnytte potentialet i havvind.

- Der står også, at vi skal afsøge muligheden for, at Danmark senest i 2030 bygger den første energi-ø med minimum 10 GW tilkoblet. Men disse nye havvindmøller er overhovedet ikke planlagt ud fra Viking Link. Derfor bør Viking Link sættes på standby, indtil fremtidens havvindmølleudbygning er nøjere planlagt, siger Søren Egge Rasmussen.