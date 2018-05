Herborg-borgere glæder sig over minister-melding om master

København: Få timer inden energiminister Lars Chr. Lilleholts melding om, at der skal findes en alternativ løsning til elmaster på den kommende højspændingsforbindelse gennem Vest- og Sydjylland, var Herborg-borgerne Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad i foretræde i Folketingets energiudvalg. Og her fornemmede de, at der var noget under opsejling.

- Vi fornemmede på politikerne, at der er meget røre i det. Det har betydning, at vi er ét år før et valg. Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget. Vi tror helt sikkert, der bliver gravet mere ned. Der bliver en anden løsning end bare luftledninger på de 175 kilometer, sagde Søndergaard lige efter mødet.

Og om aftenen viste deres fornemmelser at holde stik. Energiministeren meddelte, at han vil mødes med borgmestrene og indkalde forligspartierne for at drøfte, om der kan findes penge til finansieringen af en alternativ løsning.

- Energiministerens melding i aftes er meget glædelig. At tage æren for, at han ændrer holdning, er nok at tage munden for fuld, men vi har vel været medvirkende til at lave røre, så han var nødt til at gøre noget ved det, siger Bent K. Søndergaard.

Han mener, der er grund til optimisme, efter at også folketingsmedlem Orla Østerby (K) har sagt, at Folketinget nu vil finde de ekstra penge til en alternativ løsning.

- Nu skal energiministeren tale med borgmestrene, og jeg håber Hans Østergaard er god nok til at kræve, at vi vil have hele skidtet i jorden. Borgmesteren var jo noget vag i sine udmeldinger på informationsmødet i Videbæk, hvor han blot ville kræve en dialog med Energinet, hvis ikke hele ledningen kunne blive jordlagt. Men denne her bold må han kunne trille i mål, siger Bent K. Søndergaard.