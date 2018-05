Herborg afkrævede Danielsen klart svar: Er du med os?

30 borgere havde indbudt folketings- og byrådspolitikere til møde i Kuben i Herborg - og selv om situationen er alvorlig, blev der holdt en pæn og sober tone over for politikerne. Foto: Lars Kryger

Venstres energiordfører Thomas Danielsen blev stillet kontante spørgsmål om sit ståsted i sagen om luftledninger på borgermøde i Herborg.

Herborg: Er løbet kørt? Er beslutningen taget? Er du med os? Hvor er dit ståsted? Venstres energiordfører og formand for folketingets energiudvalg Thomas Danielsen blev gået på klingen, da han fredag deltog i borgermødet i Herborg om strømmotorvejen, som skal gå igennem det naturskønne område vest for Videbæk. Danielsen og folketingskollegerne Dennis Flydtkjær (DF) og Karina Due (DF) blev kørt rundt i området for at bese herlighedsværdierne, inden kaffebord og debat i Kuben med 30 borgere, hvis ejendomme risikerer at skulle lægge jord til master og luftledning. Herborg-borgerne og de seks deltagende byrådsmedlemmer vidste, at Thomas Danielsen qua sine poster er en nøgleperson i sagen om strømmotorvejen. Han har tidligere udtalt til Dagbladet, at han er åben for at få lagt en endnu større strækning i jorden. Herborg-borgerne forsøgte derfor at få ham skubbet yderligere i den retning. Bent K. Søndergaard spurgte: Er du med os? Hvor er dit ståsted? - Det er ikke bare lige til at lave om. Det politiske spil kræver et politisk flertal og politisk vilje. Selvfølgelig kan det lade sig gøre at grave ledningerne ned, hvis man vil betale for det. Men det er der ikke vilje til. Rammerne for Energinet er, at vi skal køre længere på literen, og det står alle partier bag. Det kører man efter. Og så ser det dumt ud i nogle tilfælde, som dette her. Det bliver man påvirket af. Som privatperson har jeg fuld forståelse for, at vi skal have fundet en anden løsning. Og som politiker vil jeg gøre alt for at finde en bedre løsning, men jeg vil ikke bilde jer ind, at det er noget, vi løser i den nærmeste fremtid. Men jeg håber, vi kommer op med noget bedre, sagde Thomas Danielsen.

"Jeg har slået hårdt i bordet på højeste niveau. Jeg er gået all in over for energiministeren og statsministeren. Energiordfører Thomas Danielsen, energiordfører for Venstre

Der er håb Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, der også kræver jordkabler i stedet for luftledninger, forklarede, at Ringkøbing-Skjern Kommune er gået forrest i den grønne omstilling. - Vi politikere har taget mange tæsk for vindmøllerne, og så er det ikke rimeligt, at vi også skal have høje master i landskabet. Det er ikke sikkert, at jeg kan få svar, men meld klart ud, om beslutningen er taget. Så er det sådan, det er. Så må vi kæmpe om erstatning, men lad være med at stille os noget i udsigt. Er beslutningen taget? Det mangler vi svar på, sagde Søren Christensen. Dennis Flydtkjær (DF), afviste, at løbet er kørt. - Der er håb. Men når vi havmølleparkerne kommer, er vi nødt til at få strømmen brugt. Og så vidt jeg ved, giver det overskud at få strømmen solgt. Spørgsmålet er bare, om det skal være via luften eller jorden. Vi må finde ud af prisen, inden vi kan tage beslutningen på Christiansborg, sagde Flydtkjær, der senest har spurgt energiministeren om prisen. - Udgifterne til jordkablerne skal betales over strømregningen og ikke via finansloven. Det burde kunne løses ved at få regningen fordelt på alle landets husstande, sagde Flydtkjær. Han mener, at en jord-løsning for strømmotorvejen kan blive en del af energiforliget, som politikerne sidder og forhandler. - I energiforliget er der lagt op til at sænke elprisen. Hvis man vælger en kabelløsning i jorden, vil det give en lille stigning, men man vil stadig komme ud med et stort plus på bundlinjen for hver familie. Det vil ikke være umuligt. Det kunne være en del af løsningen, sagde Flydtkjær. Han partifælle Karina Due støttede Herborg-borgerne i deres krav. - Jeg ville også være hamrende træt af at have sådan en javertus i min baghave. Hverken Dennis eller jeg er energiordfører, så vi kan ikke love noget, men vi vil tage det med til gruppen. Almindelig logik siger mig, at når man har pillet master ned og lagt ledninger i jorden og nu vil sætte nye op, så er det ikke logik i min verden.