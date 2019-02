Ringkøbing-Skjern: Folk i Videbæk har ikke haft den store grund til at skule for meget til termostaten på radiatorerne og gulvvarmen. Her har man nemlig kunnet bryste sig af at have Danmarks billigste fjernvarme.

Men fremover kan det godt være, at borgerne i Videbæk og omegn skal til at holde lidt mere øje med varmeforbruget, for fra nytår i år er prisen for fjernvarme steget. Helt præcis betyder det, at man for et gennemsnitligt hus på 130 kvadratmeter med fjernvarme i Videbæk nu skal af med 8908 kroner om året, mod rekordlave 5627 kroner i december 2017 - en stigning på 58 procent. Det viser tal fra Forsyningstilsynet.

Også i Tim kan man se frem til en noget større fjernvarmeregning fremover - her er prisen steget fra 11.415 kroner i 2017 til 16.619 kroner i år, altså 5205 kroner. Det betyder, at borgerne i Tim får den kommunens næstdyreste fjernvarme i kommunen med Ådum på førstepladsen. I Ådum koster det 16.796 kroner - til gengæld får byen ingen prisstigninger som følge af tilskuddets bortfald.

Mange andre steder i kommunen vil borgere opleve, at det bliver dyrere at opvarme huset i 2019. Det skyldes, at regeringen ved årsskiftet ikke fornyede den aftale om tilskud til fjernvarmeværkerne, som blev indgået i 2004.