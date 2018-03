Her rammer lockouten i Ringkøbing-Skjern

Folkeskoler og daginstitutioner bliver stort set tømt for personale, hvis den varslede lockout bliver gennemført fra den 10. april. Mens kun få ansatte i ældreplejen har udsigt til at skulle blive hjemme.

Ringkøbing-Skjern: Forældre til skole- og børnehavebørn kan godt begynde at se sig om efter alternativ pasning af deres børn.

Kommunernes Landsforenings varsel om lockout vil nemlig ramme stort set alle lærere og pædagoger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis lockouten gennemføres fra den 10. april vil de overenskomstansatte lærere og pædagoger ansat i de kommunale dagtilbud ikke kunne møde på arbejde. På skolerne vil der dermed kun være ledere og tjenestemandsansatte tilbage.

Varslet kommer få måneder, efter at lærerne er færdige med at betale af på det lån, de tog i forbindelse med konflikten for fem år siden.

Formand for lærerne i Ringkøbing-Skjern Kirsten Busk følger lige nu situationen tæt.

- Jeg håber virkelig, at der bliver enighed om en overenskomstaftale. Hvis ikke bliver størstedelen af lærerne i vores kommune ramt af lockout, og det er bestemt ikke det, elever, forældre, ledere og lærere har brug for, siger hun.

Lærerne kæmper blandt andet for at få en overenskomstreguleret arbejdstidsaftale, som deres øvrige kolleger i det offentlige. I dag er den reguleret ved lov.

- Jeg synes kun, det er rimeligt, at vores arbejdstid bliver reguleret med en frivillig aftale indgået mellem to parter, siger hun.

Mens skole- og daginstitutioner har udsigt til at blive lagt ned, så er det kun tre procent af de ansatte indenfor ældreplejen, social- og handicap, der har fået lockoutvarsel.

Hos Ringkøbing-Skjern Kommune forsøger man lige nu at danne sig et overblik over situationen.

Det betyder, at kommunen endnu ikke helt præcist kan sige, hvad en eventuel konflikt helt konkret kommer til betyde for borgerne, og hvilke ansatte der ikke bliver ramt af lockouten.

