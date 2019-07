Her er højt til himlen: Værnengene er afslapning og nærhed

VÆRNENGENE: Her er bare stille. Og fredeligt. I det fjerne kører en traktor, og en gang imellem kommer der en bil forbi, men normalt er det mest fuglene, man hører. Man mærker straks roen, når man stiger ud af bilen, og det er som om, skuldrene med det samme falder lidt ned.

Helt mod syd, i bunden af Ringkøbing Fjord, ligger Værnengene, og på tre mindre klitområder hævet over omgivelserne ligger en række finurlige og primitive jagt- og fiskehytter. Hytterne blev opført ulovligt i 1930'erne, men tilbage i 1972 blev de lovliggjorte, og et byggestop og fredning af hytterne blev indført.

Fredningen betyder, at det er forbudt, at ændre på hytternes udseende, og de fremstår derfor, i store træk, som de gjorde, da de blev bygget.

Hytternes placering rundt om i klitterne virker ret tilfældigt, og der er ikke to, der er ens. Nogle er meget velholdte, mens andre efterhånden kunne trænge til en meget kærlig hånd. Alle har de deres egne særtræk og er et studie i byggestil værdigt.

Uden for hytterne er det naturen, der bestemmer. Vejene ind til de tre hytteområder er alle blinde, og de mange huller og naturlige ujævnheder sætter en naturlig dæmper på hastigheden.

Der er hverken indlagt vand, elektricitet eller kloakering. Det er meget primitivt, men også voldsomt hyggeligt og afslappende.

I skyggen uden for en af hytterne sidder Kirsten og Carsten Mathisen. De nyder roen, mens barnebarnet Bjørg på otte år leger med sæbebobler. De er anden generation i hytten, de ejer sammen med deres tre sønner. De fire mænd er ivrige jægere, men hytten bliver også brugt som sommerhus og fristed.

- Her er så roligt, og det er en dejlig natur, og jeg kan godt lide, at her ikke skal være pænt eller perfekt, og så har vi ingen opgaver her, fortæller Kirsten.

- Nej, her vi skal ikke engang slå græs, vi kan bare slappe af, tilføjer Karsten, mens han peger på den marehalmdækkede klit, der omgiver hytten.

Der er varmt, selv i skyggen, så senere skal trekløveret til Bork for at bade, men det haster ikke.

Det virker i det hele taget, som om der ikke er ret meget, der haster på Værnengene.