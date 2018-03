Her er forslagene: Nu skal jernbanen være sikker

I februar besøgte Ventres transportordfører i Folketinget, Kristian Pihl Lorentzen, så "gerningsstedet", og for ham stod det hurtigt klart, at der skulle gøres noget.

Indtil nu har det dog ikke været muligt at forbedre forholdene for de uheldige cyklister.

Cyklister på samlebånd er i årtier kommet galt afsted, når de har begivet sig ud i at krydse jernbaneoverskæringen på to hjul netop her.

Tarm: Et højt brag og frygt for følgerne! Det har længe været realiteterne på Storegade i Tarm.

Jeg glæder mig over, at der nu er fokus på dette problem hos både Banedanmark og transportministeren. Der er i notatet peget på mulige løsninger, der kan realiseres i tæt samarbejde med kommunen. Jeg ser frem til, at det giver konkrete resultater i Tarm til gavn for cyklisternes sikkerhed.

Ikke så let endda

Ved at tage sagen op med ministeren var håbet for Kristian Pihl Lorentzen, at han kunne være med til at presse på processen for at få hurtige ændringer i Tarm.

Der gik da heller ikke lang tid, før der var svar fra transportminister Ole Birk Olesen.

Ministeren har indhentet et notat fra Banedanmark, og her står det klart, at tingene ikke er lige til omkring Tarm-overskæringen:

"Den meget spidse vinkel er usædvanlig for overkørsler i Danmark, og den gør, at cyklister krydser skinnerne næsten parallelt. I lignende overkørsler har man anlagt cykelstien i en S-form, så cyklisterne krydser skinnerne i en større vinkel. Dette er der umiddelbart ikke plads til i denne overkørsel, da der er bebyggelse meget tæt på overkørslen," står der blandt andet i notatet, som Dagbladet har fået indsigt i.

Det kommunale håb har været, at man kunne lægge noget i skinnerne, som både tog og cyklister ville kunne leve med. Også det bliver dog vanskeligt:

"Overkørselsbelægningen slutter sig til skinnen. Dette betyder, at rillen mellem skinnen og overkørselsbelægningen ikke er tilstrækkelig stor til, at der kan lægges noget i denne med henblik på at få en mere jævn overflade."