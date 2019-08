Her er det vestjyske bagland, som vender Løkke ryggen

Ringkøbing-Skjern: Hvis Lars Løkke tror, at det blot er "hjørner af baglandet", som nu vil tvinge ham fra magten i Venstre, så skal han rette sin opmærksomhed mod Ringkøbing-Skjern.

Her er der nemlig solid opbakning til den opsigtsvækkende melding fra Venstres regionsformand Jens Nicolai Vejlgaard fra Hvide Sande og de midt- og vestjyske kommuneformænd, der i denne uge opfordrede Lars Løkke og Kristian Jensen til at trække sig. Det viser en rundringning, som Dagbladet har foretaget.

11 af de 14 lokalformænd i Ringkøbing-Skjern, som Dagbladet har været i kontakt med, vil have Løkke til at gå. Det betyder, at de er klar til at vende ham ryggen, hvis han stiller op som formand til Venstres næste landsmøde.

Venstre i Ringkøbing-Skjern har 18 lokale partiforeninger, der tilsammen udgør en af landet største Venstrevælgerforeninger. Partiet mønstrede næsten 1000 medlemmer, da der sidste gang skulle vælges borgmesterkandidat og et par hundrede mødte op, da kredsens folketingskandidat sidste år skulle findes ved et direkte valg.

De mange Venstrefolk gik stille med dørene, da uroen omkring Lars Løkke rasede i 2014. Selv om vestjyderne bestemt ikke brød sig om bilagssager og partibetalte habitter og underbukser til formanden, blev der bakket op i partiets absolutte højborg. Men nu går den altså ikke længere.

- Jeg bakker 100 procent op om regionsformanden og kommuneforeningsformandens opfordring til Løkke. Vi har selvfølgelig ikke sendt vores kommuneformand til et møde uden et mandat, siger Tage Møller, der er formand for Venstre i Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup.

- Jeg er også helt med. Faktisk har jeg allerede fået et par sms'er fra medlemmer, som vil melde sig ud af partiet, hvis Lars Løkke bliver som formand, fortæller lokalformand fra Nr. Vium-Troldhede Claus Byskov, der ikke er i tvivl om, at truslerne om udmelding er helt reelle.

- Løkke har svigtet. Det formandskab, han indgik med Kristian Jensen i 2014, har aldrig fungeret. Der må en anden formand til, hvis vi skal have ro i partiet, mener Aage Ottosen, Venstreformand i Hemmet-Sdr. Vium-Lønborg.

- Det er desværre den eneste løsning at bede ham om at trække sig. Derfor bakker vi op i Ringkøbing Venstre, lyder det fra formand Bent Østergaard.

Fælles for det utilfredse bagland er, at de mener, at Lars Løkke nu er blevet så stor en belastning for partiet, at det er nødvendigt med en udskiftning. Kommuneformand Hans Christian Tylvad var da også meget direkte, da han forleden uddybede sin holdning.

- Tiden er inde til et formandsskifte. Når Løkke ikke selv kan se det, er vi nødt til at fortælle det direkte, at han skal finde et andet job, sagde Tylvad.

I det vestjyske bagland er der en enkelt lokalformand, som støtter Løkke, mens to foreløbigt holder deres holdning for sig selv. Formand Kent Heide fra Klittens Venstre vil vente med at melde ud til efter et lokalt bestyrelsesmøde i næste uge, og formand i Hee-No, Rita Byskov, holder sig foreløbigt neutral i spørgsmålet om den rigtige løsning er at presse Lars Løkke til at trække sig.

- Jeg var en af de få, som syntes, at Løkke skulle gå i 2014, da de mange sager, væltede frem. Jeg er helt enig i, at det er nødvendigt at gøre noget for at skabe ro i Venstre, men jeg er usikker på, hvordan vi løser udfordringen bedst, siger Rita Byskov.

Borgmester Hans Østergaard ønsker ikke at blande sig i topstriden i partiet.

- Jeg har selvfølgelig en mening, men den holder jeg for mig selv frem til landsmødet, siger han.

Det har ikke været muligt at træffe Ringkøbing-kredsens folketingskandidat Kenneth Mikkelsen. Derfor er det uvist, om han foretrækker at skifte Løkke og Jensen ud til fordel for en ny ledelse.