Klimaet har i dén grad indtaget en af førerpositionerne i den igangværende valgkamp - i hvert fald når det gælder vælgernes vægtning af vigtige valgemner. Flere undersøgelser har vist, at klima er et af de emner, som befolkning går mest op i, og Ringkøbing-Skjern Kommune er bestemt ingen undtagelse.

Miljø, sundhed og børn

Hver af deltagerne havde tre krydser at sætte, og 40 procent af dem valgte miljø og klima som et af de tre vigtigste emner.

Selvom det er et emne, der også har national interesse, giver det nok især god mening, at vestjyderne går op i det. Med et brusende vesterhav, en stor fjord, Danmarks mest vandrige å og mange lave områder er Ringkøbing-Skjern Kommune et af de steder, der vil blive hårdt ramt, hvis klimaændringer medfører højere vandstand i de kommende år.

Lige efter klimaet mener vestjyderne, at sundhed og hospitalsvæsen er det vigtigste emne. 36 procent af de adspurgte har svaret, at det er et af de tre vigtigste emner for dem. Det er heller ikke så mærkeligt, for de seneste år har der været diskuteret meget om akutbiler, lukning af røntgenafdelinger og lægemangel i det vestjyske.

På tredjepladsen har 32 procent sat et af de tre krydser ved børn og familie som vigtigste valgemner.

