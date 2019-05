Her er de lokale kandidater, du kan stemme på til folketingsvalget

Ringkøbing-Skjern: Det myldrer i øjeblikket frem med kandidater fra alskens partier, der bejler til os om at sætte vores stemme til folketingsvalget 5. juni ved netop dem. Også en del lokale er at finde på partiernes opstillingslister, og Dagbladet vil her forsøge at give et overblik over, hvilke lokale kandidater man som vestjyde kan stemme på ved det forestående folketingsvalg.

Danmark er delt op i 10 storkredse, og borgere i Ringkøbing-Skjern kan stemme på kandidater og partier, der er stillet op i Vestjyllands Storkreds. Således kan borgere i Ringkøbing-Skjern for eksempel ikke stemme på Kristendemokraternes Marianne Karlsmose, som godt nok kommer fra Tarm, men stiller op Sydjyllands Storkreds.

Storkredsene er igen delt op i mindre valgkredse, og Ringkøbing-Skjern Kommune er i den sammenhæng kendt som Ringkøbingkredsen. Her kan kandidater udenfor kommunen godt stille op, som eksempelvis Venstres Kenneth Mikkelsen fra Herning, der er valgt som partiets kandidat i Ringkøbingkredsen.

Kandidaterne på denne liste har alle et lokalt tilhørsforhold til Dagbladets udgivelsesområde eller er stillet op i Ringkøbingkredsen og dermed også Vestjyllands Storkreds, og de kan derfor stemmes på af indbyggere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

A: Flemming Libner Parti: Socialdemokratiet Bopæl: Skjern Var i 16 år skoleleder på Kirkeskolen i Skjern indtil sin pension i 2017. Er desuden assistance guvernør i Rotary Skjern-Tarm

B: Thomas Sloth Parti: Radikale Bopæl: Ringkøbing Arbejder som fuldmægtig hos Gældsstyrelsen og er brugerrådsmedlem hos Naturstyrelsen Vestjylland

C: Pia Olivia Christensen Parti: Konservative Bopæl: Ringkøbing Arbejder som facilitator og mødeleder. Sidder som næstformand i G-Faktors bestyrelse

D: Nick Mogensen Parti: Nye Borgerlige Bopæl: Vedersø Forpagter af Vedersø Klit Badehotel sammen med en kompagnon

F: Andreas Albertsen Parti: SF Bopæl: Aarhus, født og opvokset i Ringkøbing og opstillet i Ringkøbingkredsen Underviser og forsker i statskundskab på Aarhus Universitet

K: Kristian Andersen Parti: Kristendemokraterne Bopæl: Tarm Forstander på efterskolen Solgården i Tarm frem til sommer. Fra 1. august familiekonsulent i Luthersk Mission. Byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor han er 2. viceborgmester, formand for beskæftigelsesudvalget samt medlem af flere andre udvalg

K: Jens Erik Damgaard Parti: Kristendemokraterne Bopæl: Ringkøbing Arbejder som politibetjent. Medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor har sidder i flere udvalg

K: Hanne Bruun Simonsen Parti: Kristendemokraterne Bopæl: Hemmet Arbejder som sundhedsplejerske og er byrådsmedlem i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor hun er medlem af børne- og familieudvalget samt næstformand i social- og sundhedsudvalget

K: Simon Skals Parti: Kristendemokraterne Bopæl: Gjern, opvokset i Videbæk Lærer på Tange Kristne Friskole

O: Dennis Flydtkjær Parti: Dansk Folkeparti Bopæl: Snejbjerg, opvokset i Videbæk og opstillet i Ringkøbingkredsen Medlem af Folketinget, uddannet datamatiker

O: Alex Uhrskov Rosenbæk Parti: Dansk Folkeparti Bopæl: Vemb Kørelærer

V: Kenneth Mikkelsen Parti: Venstre Bopæl: Herning, opstillet i Ringkøbingkredsen Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Har tillidsposter i en række bestyrelser, blandt andet Erhvervsakademi MidtVest

Ø: Johnny Zaar Parti: Enhedslisten Bopæl: Bork Pensionist, tidligere datamatiker