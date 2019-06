Valghandlingen på Torvet i Ringkøbing 1890: Folketingsvalg på Torvet i Ringkøbing tirsdag 21. januar 1890. Inden afstemningen talte kandidaterne og deres anbefalere fra en overdækket estrade foran Rådhuset. Der var to kandidater ved valget i 1990 - J. C. Christensen, lærer i Stadil, og folketingsmedlem A. J. Clausager, Skjern. Afstemningen gav følgende resultat (J.C.s stemmetal nævnt først): Ringkøbing 23/157. Holmsland 102/61. Rindum 38/21. Velling 37/31. Lem-Ølstrup 82/57. Hover 16/4. Nr. Omme 52/16. Torsted 35/12. Hee/No 171/21. Stadil 67/17. Tim 78/12. Vedersø 65/6. Husby 63/0. Madum 49/1. Staby 89/3. Ulfborg 108/13. Sdr. Nissum 49/2. Råsted 31/1. - På det noget utydelige billede fra Dagbladet ses J. C. Christensen stående midt på estraden.