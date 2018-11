Her er de 10 største overskud i Ringkøbing-Skjern

Forklaringen skal findes i, at Skat har pålagt Ringkøbing-Skjern Spildevand at bogføre en ekstraordinær indtægt på 278 millioner kroner i 2017, fordi man mente, at værdien af aktiverne var sat for lavt. Der er altså blot tale om "papirpenge", så der bliver nok ingen fest.

Nummer to på listen over største overskud er det kommunalt ejede Ringkøbing-Skjern Forsynings spildevandsselskab. Regnskabet viser et overskud før skat på 288 millioner kroner - og puha, tænker man måske: Har de virkelig skyllet ud i toilettet så mange gange? Og hvorfor skal kunderne så ikke have penge tilbage, hvis spildevandsselskabet tjener så mange penge?

RINGKØBING-SKJERN: Det ku' ha' været møj, møj wærre i æ Landbobank. Okay, spøg og vestjysk beskedenhed til side: Det går virkelig godt for Ringkjøbing Landbobank! 2017 sluttede med et rekordoverskud før skat på 735 millioner kroner. Det er næsten en halv milliard kroner mere end 2. pladsen på vores top ti over de største overskud i Ringkøbing-Skjern Kommune - og faktisk er Landbobankens resultat større end de næste fem pladser til sammen.

Resultat før skat i seneste regnskab i t. kr. (året før): Ringkjøbing Landbobank. Aktieselskab 734.948 (661.366) Ringkøbing-skjern Spildevand A/S 288.035 (6.175) Skjern Bank A/S 144.627 (104.653) Vestjylland Forsikring GS. 103.079 ( 57.106) Vestjyllands Andel A.m.b.a. 99.460 (137.137) regnskab juni 2018 GPV International A/S 70.215 (42.746) Hydra-grene A/s. Handels- og Ingeniørfirma. Skjern 63.530 (95.159) RAH NET A/S 45.261 (30.881) Landia A/S 41.699 (40.238) regnskab september 2017 Linka Energy A/S 36.948 (25.138) regnskab september 2017 (Regnskabet er lukket 31. december 2017, hvor intet andet er nævnt). Listen indeholder kun selskaber, der har reel egen drift. Det vil sige, at holdingselskaber og andre investeringsvirksomheder, hvis indtægt alene kommer fra tilknyttede og associerede virksomheder - altså udbytte fra nedenstående virksomheder - er sorteret fra. Kilde: Ownr

Penge til planteavlere

Skjern Bank snupper tredjepladsen på listen med et overskud før skat på 144 millioner kroner og kan glæde sig over en pæn fremgang sammenlignet med året før. Skjern Bank venter ifølge sin rapport for 3. kvartal, at 2018-regnskabet slutter på cirka 160 millioner kroner før skat - altså endnu et nøk opad.

Vestjylland Forsikring snupper fjerdepladsen på vores top ti med et overskud på 103 millioner kroner før skat. Det er rekord og næsten en fordobling sammenlignet med året før. En del af forklaringen er dog, at man har bogført beløb, som tidligere var hensat - og som man altså ikke længere havde brug for at have stående som sikkerhed.

2017/18-regnskabet for Vestjyllands Andel, som blev afsluttet i sommer, viste et resultat før skat på 99 millioner kroner. Det betød, at der var 55 millioner kroner til udbetaling til de 4.000 andelshavere. Eller som Dagbladet Ringkøbing-Skjern skrev, da regnskabet blev offentliggjort: "Endelig lidt godt nyt til de hårdt prøvede landmænd!"