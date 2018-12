Her er Vattenfalls reaktion på afgørelsen i Energiklagenævnet

Hvide Sande: Mens sommerhusejere på Holmsland Klit jubler over, at Energiklagenævnet forlanger et VVM-tillæg til Vesterhav Syd-projektet, hvilket ejerne mener kan skubbe projektet ud i det uvisse, er Vattenfall kortfattet om sagen.

Vattenfall vil kommentere sagen skriftligt med følgende citat fra landchef Michael Simmelsgaard:

"Vi hæfter os ved, at Energiklagenævnets afgørelse ikke går på udformningen af Vesterhav Syd, men på godkendelsesprocessen for projektet. En proces, som har fulgt samme forløb som Horns Rev 3 og Kriegers Flak, og som Energistyrelsen har faciliteret. Derfor afventer vi nu deres reaktion."

Dagbladet har været i kontakt med Vattenfall, men selskabet ønsker ikke at udtale sig offentligt om konsekvenserne af kravet om et VVM-tillæg.

Heller ikke udtalelserne til Dagbladet fra grundejerforeningsformand Thue Amstrup-Jørgensen, der opfordrer politikerne til at benytte Energiklagenævnets afgørelse til at revurdere hele projektet, vil Vattenfall kommentere.