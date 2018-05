Henrik Kronborgs vilde jubelløb fortalte alt

Skjern: Hvis man var i tvivl om, hvor vigtig sejren over Aarhus Håndbold var for Skjern Håndbold, så skulle man bare kigge på træner Henrik Kronborg.

For så snart der var fløjtet af, var Henrik Kronborg helt oppe at køre. Træneren sprang ind på banen, og pludselig satte han i en lang spurt ned i det ene hjørne af Skjern Bank Arena, hvor Carsten Thygesen fik noget af en krammer. Så gik turen tilbage i fuld fart over bag Skjerns bænk, hvor alt og alle fik krammere og high five.

- Ja men jeg synes, det hele havde været så meget op af bakke, at det var helt vildt. Derfor var jeg ekstra glad for at vinde den kamp, så der var noget energi og noget glæde, der skulle brændes af, fortalte Henrik Kronborg.

Jubelscenen var blevet filmet af Skjern Håndbolds pressechef Nicklas Thygesen, og den blev studeret flere gange i omklædningsrummet, hvor samtlige spillere fik sig et godt grin.

Det var dommerparret Per Olesen og Claus Gramm Pedersen, der var årsag til Henrik Kronborgs frustrationer.

- Hver gang vi var ved at ramme en rytme, så kom der en udvisning eller en mærkelig kendelse. Der var ikke meget, der gik vores vej, og de havde mange fejlkendelser. Men vi løste opgaven. Vi klarede tingene selv, sagde Henrik Kronborg.

Han mente ikke, spillerne tog let på opgaven.

- På ingen måde. Men man skal tænke på, at det ikke var mere end tre dage siden, vi stod i en helt fantastisk stor kamp, som havde tæret både fysisk og mentalt. Helt generelt har vi vel spillet næsten dobbelt så mange kampe som et hold som Aarhus. Det slider. I øjeblikket spiller vi to kampe hver uge. Hele tiden skal vi omstille os, og det kræver meget især mentalt men også fysisk. Jeg har virkelig stor respekt for spillerne. De havde glød i øjnene i dag. De ville bare vinde. Sikke en hjemmebane vi har haft. Det er da fantastisk, sagde Henrik Kronborg.

Hvem Skjern skal møde i semifinalen, bliver først afgjort i sidste spillerunde på søndag. Men som vindere af grundspillet står det klart, at Skjern starter på hjemmebane Kristi himmelfartsdag med returkamp på udebane søndag den 13. maj. En eventuel tredje kamp er på hjemmebane onsdag den 16. maj.