Hemmets nye butik fejret med rejsegilde

HEMMET: Torsdag blev en mærkedag i Hemmets historie, for her var der rejsegilde på byens nye dagligvarebutik.

Går alt efter forventningen, vil Dagli´Brugsen slådørene op i den nye butik palmesøndag, og der er ikke noget, der tyder på at der bliver rykket på den plan. Byggeriet følger nemlig tidsplanen nøje. Håndværkerne er ved at lægge undertag, murerne bliver færdige i den kommende uge, og hele byggeriet skulle gerne kunne lukkes inden jul.

Bestyrelsen i Hemmet Brugsforening havde forventet omkring 100 gæster, men der kom altså omkring 150 til røde pølser og brød, for at se projektet. De mange gæster trak indenfor, for det var meget koldt udenfor på byggepladsen.

I Hemmet glæder man sig til den nye butik. Udover byggeriet af den, bliver der anlagt en ny cykelsti, og byens populære kulturhus er i gang med at blive udvidet. Desuden skal der etableres et tankanlæg.

- Vi har en helt klar forventning om at omsætningen vil stige. I hvertfald regner vi med en tredjedel større omsætning, og alt derover vil vi blive meget glade for, siger Lars Peter Brasen, formand for Hemmet Brugsforening.