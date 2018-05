Hemmet Kulturhus udvider på grund af succes

Pengene til forbedringerne stammer fra vindmølle-midlerne, og det betyder, at kulturhusets bestyrelse ikke skal ud at låne penge.

- Der har manglet plads til at sætte fra på, når man anretter til festen, og det får lejerne nu, fortæller Niels Erik Mortensen, der er formand for Hemmet Kulturhus.

Blandt andet er der blevet tradition for den årlige friluftskoncert, hvilket kræver en del remedier, og det samme gør sig gældende for det årlige afterski-party, som trækker mange gæster til.

Derfor bygges der nu et depotrum, som kommer til at blive forbundet med det øvrige hus med en overdækning, og der er nok at fylde depotrummet med.

Kulturhuset har nemlig så mange arrangementer, at der er behov for mere plads under tag.

Udlejet hver weekend

Siden kulturhuset blev indviet for syv år siden, er udlejningen overgået enhver forventning.

Tanken var at etablere et nyt fælleshus, i stedet for forsamlingshus, missionshus og klubhus, som var slidt af tidens tand, men lejerne har fået øjnene op for de gode faciliteter, og det betyder at huset er lejet ud hver eneste weekend.

- Det har været en succes, og nu kan alle folk se, at det var en god ide. Rundt om kan man se, at de gamle forsamlingshuse står og hænger, forklarer Niels Erik Mortensen, der peger på en vigtig forudsætning for, at det kunne lykkes:

- Hver gang vi har generalforsamling, takker jeg altid de frivillige, for uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Vi sparer en masse penge på rengøring, fordi de frivillige ordner det. Skal vi have små samfund til at køre, skal der sammenhold og frivillige til, fastslår Niels Erik Mortensen.