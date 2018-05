Hemmelig investor trådt til: Køber konkursramt konsulentfirma og redder 15 arbejdspladser

Konsulentfirmaet Socialfagligt Fokus er gået nedenom og hjem, men fortsætter. En hemmelig investor er trådt til og har dermed reddet 15 arbejdspladser, og den tidligere ejer, Susan Ann Henderson, fortsætter i firmaet.

Svendborg: Socialfagligt Fokus er gået til bunds - og er hævet igen. Forleden blev konsulentfirmaet, som har hjemme i Fremtidsfabrikken i Svendborg, taget under konkursbehandling, men det betyder ikke, at der ingen aktivitet er i det. Det fortæller Peter Albertsen fra Borch Advokater, som er kurator på konkursboet. - Vi har lavet en virksomhedsoverdragelse, og det er vi fint tilfredse med. Det er altid rart, når vi kan få kørt tingene videre, siger advokaten, der oplyser, at det var Skat, der begærede konkursen. Sætte størrelse på kravet fra Skat vil Peter Albertsen ikke, ligesom han afviser at oplyse, hvem der har skudt penge i selskabet.

"Silent investor" Heller ikke firmaets nu tidligere ejer, Susan Ann Henderson, vil fortælle, hvem der er trådt til med en pose penge. - Vi har en silent investor. Det er en, der tror på os og kan se, at det er fornuftigt at investere i virksomheden, og som har midler til, at vi kan udvikle forretningen, siger hun og oplyser, at de 14 medarbejdere fortsætter i firmaet - ligesom hun selv gør det. - Jeg er ansat som salgschef, og det er jeg glad for. Det er godt nok ikke længere mig, der ejer det, men jeg får lov at fortsætte i en virksomhed, jeg selv har skabt, og kan fortsætte med at lave det, jeg elsker, siger Susan Ann Henderson.

Forlag en dødssejler Socialfagligt Fokus blev stiftet af Susan Ann Henderson, som dengang hed Susan Sylvest, for otte år siden. Og ifølge Susan Ann Henderson har driften været sund. - Men for nogle år siden stiftede vi et forlag, Socialfagligt Forlag, og det var en dødssejler. Det var godt nok et anpartsselskab, men det viste sig, at det var min personligt ejede virksomhed, der finansierede det. Det var noget juks, siger hun og føjer til, at hun ikke vil hænge nogen ud, og at ansvaret til syvende og sidst er hendes. - Jeg må bare indse, at jeg har stolet på de forkerte mennesker, og det er årsagen til, at jeg er gået konkurs, siger hun.