Heltene blev hyldet på rådhuset

De nybagte danske håndboldmestre fra Skjern Håndbold var onsdag på besøg på rådhuset i Ringkøbing, hvor de kunne lade sig hylde af blandt andet borgmester Hans Østergaard.

Ringkøbing: "Det seneste halve døgn har været helt fantastisk for Skjern Håndbold og for os som fans". Sådan indledte borgmester Hans Østergaard, da han onsdag eftermiddag havde budt Danmarks bedste håndboldhold velkommen på rådhuset i Ringkøbing. Et event i bagende varme sommertemperaturer, og det havde de fleste udnyttet til at blive uden for. De godt 40-50 fremmødte fans, politikere og erhvervsfolk klappede dog heltene ind, og det betød meget, at de gæstede Rådhuset onsdag: - Det er jo helt fantastisk. Jeg har fulgt dem tæt sæsonen igennem, og de har givet os alle et hav af spændende og nervepirrende kampe. Det var fantastisk at se dem komme i mål, siger borgmester Hans Østergaard.

Slik og sodavand Små snacks, slik, champagne, sodavand og øl ventede Danmarksmestrene på Rådhuset. De fleste smilede høfligt, og stemningen var både løssluppen, glad og også lidt udmattet. De trætte øjne var at spore hos flere af spillerne, der formentlig har festet til meget langt ud på natten. "Er I egentlig klar over, hvor meget i faktisk betyder for fællesskabet i vores kommune?" spurgte borgmesteren retorisk. For betyder noget, det gør de: - De betyder uendelig meget. Den brandingværdi, som holdet giver Ringkøbing-Skjern Kommune, kan man ikke gøre op i penge. Vi bliver vist i medierne, og kendskabet til kommunen og vores visioner når bredt ud, fortæller Hans Østergaard.