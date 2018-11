Helt ny julekantate af Egmose og Busk Sørensen opføres i Skjern Kirke

Digteren Lars Busk Sørensen har samlet en række bibeltekster, der danner baggrund for julen og fra sin egen store produktion udvalgt et prosadigt og et antal salmer, som knytter sig til teksterne emnemæssigt.

Det er 41 år siden, Skjern Kirkes Voksenkor så dagens lys - og koret har i alle årene haft Egmose som leder. At julekantaten breder sig over mange musikalske genrer er noget, koret er vant til og sætter pris på.

Simon Mott er studerende på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, og efter at have hørt ham ved en koncert, valgte Willy Egmose ham som solist til julekantaten - allerede før værket var skrevet.

Egmose takker af

Willy Egmose var organist ved Skjern Kirke fra 1968 til 2014. Derudover har han arbejdet som akkompagnatør, korleder, jazz- og underholdningsmusiker, komponist og arrangør, underviser, foredragsholder og klaverstemmer, og han er stadig aktiv inden for flere af disse felter. Dette bliver Willy Egmoses sidste julekoncert som leder af Skjern Kirkes Voksenkor.

Da Lars Busk Sørensen begyndte at skrive digte i 1950'erne, var evangeliet hele tiden med i baggrunden; men først i en moden alder blev det ham klart, at det kristne evangelium var hans naturlige stofområde - at det var salmer, han skulle skrive. Fra 1980'erne begyndte det til gengæld at strømme med salmer fra hans hånd om emner og spørgsmål, som virker vedkommende for mennesker af i dag.