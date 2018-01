Helleberg fortæller om Kvinderne fra Thy

Skjern: Maria Helleberg fortæller om sin roman "Kvinderne fra Thy", der handler om to kvinder, mor og datter, som tager kampen op for at få et bedre liv på landet i Thy omkring år 1900. Det sker, når hun gæster Skjern Bibliotek torsdag 8. februar kl. 19.

Helleberg har skrevet i mange genrer, men mest kendt og elsket er hun nok for sine historiske romaner. Typisk er hendes fortællere kvinder, og hun har gennem det årelange forfatterskab lagt mange kønsrelaterede problemstillinger frem.

Med slægtsromanen "Kvinderne fra Thy" bevæger hun sig ind i et barskt landligt og provinsielt miljø i årene før og efter 1900. Et miljø knuget af Indre Missions strenge normer, hvor kvinderne er underlagt mændene, og hvor mænds druk og spillelidenskab hurtigt kan trække tæppet væk under familien. Det er kvindernes lod under alle omstændigheder at slide og slæbe for at holde familien oven vande. I det miljø lever to stærke kvinder, forfatterens oldemor Mariane og hendes mormor Marie, et omskifteligt liv.

