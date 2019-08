TARM: En ældre bilist fra Tarm kan takke to årvågne og hurtigt reagerende lastbilchauffører for, at han har livet i behold og slap fra en meget uheldig overhaling med ridser på begge sider af sin bil. Den 85-årig mand kørte på Holstebrovej ved Finderup i retning mod Tarm ved 10-tiden onsdag, da han ville overhale en lastbil. Men han overså, at der også kom en lastbil fra den modsatte retning.

- Han var så heldig, at lastbilchaufførerne fik trukket så meget ud i rabatten, at han blot endte i midten af en "sandwich", fortæller politiassistent Jørgen Dalsgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Den 85-årige mands bil blev skrammet på begge sider, men han slap selv med forskrækkelsen, der dog må have været af den store slags.

Manden kan se frem til at blive sigtet for to overtrædelser af færdselsloven, nemlig for ikke at udvise agtpågivenhed og for ikke at sikre sig, at overhalingen kunne ske uden fare. Hvorvidt en orienterende køreprøve skal på tale er endnu uvist.