Hej-hej: Skjern holder hilse-uge

Alle Skjern-borgere opfordres til at hilse på hinanden med et hej i uge 18.

SKJERN: Her siger vi hej!

Det er navnet på kampagnen som afvikles i uge 18. Her opfordres alle borgere i Skjern til at sige "hej" til hinanden - dette gælder både venner, naboer, fremmede og alle, man møder på sin vej

Det er en helt ny aktivitet, og formålet er at vise, at borgere i Skjern står sammen. Derfor opfordres alle til at deltage og sidegevinsten kan være, at det forsætter efter uge 18. Idéen opstod en forårsaften hvor branding-gruppen var samlet. Denne gruppe blev dannet i forbindelse med Gentænk Skjerns kick-off møde tilbage i marts, hvor alle havde mulighed for at deltage.

Aktiviteten er meget simpel og kræver ikke nogen særlig indsats, blot en positiv indstilling og naturligvis et "hej". På denne måde, kan alle i Skjern føle det stærke fællesskab der er i byen - og turister og andre som ikke bor i Skjern, kan forhåbentlig mærke dette særlige fællesskab og den imødekommenhed der findes i Skjerns gader og grønne områder.

- Vi håber, at aktiviteten kan give lidt ekstra smil på læben blandt borgere og turister i byen, og vi håber og satser også på flere aktiviteter i fremtiden. Den røde tråd igennem alle aktiviteterne skal være at minde Skjern-borgerne om, at der er god grund til at være stolt af den by vi bor i - for det er vi, siger Helle Gidsel, som er en af temaværterne.

Gentænk Skjern er et projekt under Skjern Udviklingsforum. Et borgerdrevet udviklingsprojekt, der havde kick-off den 17. marts på Innovest, hvor 125 borgere brugte en dag på at diskutere og komme med ideer til Skjerns fremtid frem mod 2030. På dagen meldte cirka 100 af de 125 fremmødte sig til at arbejde videre i 10 temagrupper frem mod en præsentation af en masse ideer for alle Skjernborgere den 15. september i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.