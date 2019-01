Krav om et hurtigt høringssvar til Energiministeriet udløser nu et ekstra byrådsmøde, hvor eneste punkt på dagsordenen er en kommende havmøllepark.

Ringkøbing-Skjern: Placeringen af en kommende havmøllepark i Vesterhavet og afstanden til kysten skal ikke komme bag på politikerne i Ringkøbing-Skjern.

Det mener borgmesteren, som netop har indkaldt til et ekstra byrådsmøde torsdag 24. januar, hvor byrådet skal forholde sig til ordlyden i en kommunal tilkendegivelse til projektets placering.

- Belært af erfaringerne fra Vesterhav Syd er det vigtigt, at vi tager en åben dialog, siger Hans Østergaard (V).

Forleden blev politikerne orienteret om havmølle-projektet på en lukket dagsorden, men nu skal holdningerne altså diskuteres i det åbne.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) fastslog på et møde i Lemvig for nylig, at man lige nu arbejder for at finde en placering for den første af tre aftalte havmølleparker. I spil er område Nord i Vesterhavet - som ligger ud for Lemvig Kommune - og Kriegers Flak.

Både borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S) lægger dog op til at opfordre ministeren til at gå efter område Syd - som ligger ud for Ringkøbing Fjord - i stedet for Nord. Dels ligger det længere fra kysten, dels vil det tilgodese fiskerierhvervet.

I oplægget til den kommunale tilkendegivelse fremgår det desuden, at forudsætningen for Ringkøbing-Skjern byråds opbakning er, at møllerne ligger mindst 20 kilometer fra kysten. Viceborgmester Søren Elbæk foretrækker personligt en afstand på 30 kilometer.

Sikkert er det, at byrådspolitikerne skal blive enige om formuleringerne i brevet på det ekstra byrådsmøde 24. januar. Brevet skal nemlig nå frem dagen efter, når der er sidste frist for en tilbagemelding til ministeren.