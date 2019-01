Ådum: Havetraktor såvel som køreramper til at få byttet transporteret væk blev stjålet ved et indbrud på Odderupvej. En stalddør blev brækket op med et koben mellem søndag 23. december og torsdag 27. december. Herfra blev havetraktoren, som er af mærket Johnson, køreramperne samt en metalværktøjskasse stjålet.