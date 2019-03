Havet har ædt af klitten: Vagtskur er 'deserteret fra tjeneste'

Nymindegab: Et såkaldt vagtskur tilhørende Forsvaret er faldet ned fra sin placering på den yderste klittop nord for Nymindegab og er landet på stranden.

Vagtskuret blev sat op for fire år siden sammen et tilsvarende skur et par kilometer sydligere til brug for de vagter, som skal sørge for, at ingen civile begiver sig ind på stranden under Forsvarets skydeøvelser. Skurene betød en kærkommen komfort-opgradering for de soldater, som hidtil måtte sidde i deres køretøjer under vagten.

Nymindegab Beboerforening protesterede forgæves mod opstilling af navnlig det sydlige skur, som foreningen mener skæmmer det storslåede klitlandskab. Og foreningen skal ikke håbe på hjælp fra naturens kræfter. Det sydlige skur står klippefast på klitten, da havet her lægger sand til. Det nordlige skur er derimod blevet undermineret af havet og har måttet strække våben.

- I fire år gik det godt, men det har så taget fart de sidste måneder. Havet skyller op og æder klitten, og så skrider skrænten, som er næsten ti meter høj, fortæller major Stig Larsen, der er chef for skydesikkerhedselementet i Oksbøl Skyde- og øvelsesterræn, hvorunder også Nymindegab Skydeterræn sorterer.

Skurene er en livsvigtig foranstaltning, når der skydes med skarpt ved Nymindegab.

- Udfordringen er jo den, at vagtskuret bruges i forbindelse med opretholdelsen af sikkerheden ved skydninger. Vi annoncerer skydningen i forvejen, hejser ballonen op, sætter bomme op og spærrer stranden af med kæder. Det betyder, at folk skal blive ude, men det respekter man ikke altid. For nogen er det en sport at gå ind på stranden, hvor de så sætter deres eget liv og førlighed på spil. Fra skurene kan vagterne kigge ned på klitfoden og overskue hele strandens bredde og holde folk væk. Derfor skal skurene stå helt ude på kanten, siger Stig Larsen.

Forsvaret har forsøgt at skubbe skuret på plads, men betongulvet gør det for tungt. Skuret vil derfor blive brækket ned inden for de næste uger, og en ny løsning blive sat i værk.

- Det vil sandsynligvis blive en mobil løsning i form af en vogn med et skur på. Så kan vi trække vognen tilbage på klitten i takt med, at skrænten eroderer, siger majoren.