Haves: Danmarks sikreste V-kreds Søges: Ny folketingskandidat

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbingkredsen betragtes som en af landets sikreste Venstre-kredse.

Derfor bliver det formentlig ikke noget problem at finde kandidater til pladsen som folketingskandidat, der blev ledig da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for nylig overraskede alt og alle med beskeden om, at han forlod sin ministerpost og ikke ønskede at genopstille til næste valg.

Beskeden har givet travlhed hos kredsbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern, som nu skal finde Lunde Larsens afløser.

På forhånd har formand Bent Østergaard meldt ud, at kredsen foretrækker en lokal kandidat. Men det bliver op til Venstres medlemmer at beslutte, hvem de ønsker som folketingskandidat.

Kandidater, som har lyst til at prøve kræfter med opgaven med at blive Vestjyllands nye repræsentant i Folketinget, skal meddele det skriftligt til kredsbestyrelsesformand Bent Østergaard eller kommuneforeningsformand Hans Christian Tylvad senest den 1. august.

- Det er et krævede job at være folketingskandidat, så det kræver selvfølgelig lidt betænkningstid for potentielle kandidater. Vi vil gerne have det afklaret hurtigst muligt, men vi vil heller ikke forcere processen. Det skal gøres ordentligt, siger Bent Østergaard.

Den 20. august bliver der holdt et opstillingsmøde i Dejbjerglund Hallen, hvor medlemmer af Venstre altså har stemmeret.

Esben Lunde Larsen har været vestjysk folketingsmedlem siden september 2011. Ved det seneste valg trak han over 10.000 personlige stemmer.

Det er uvist, om en ny kandidat kan gøre ham kunsten efter. Sikkert er det, at kredsbestyrelsesformand Bent Østergaard godt er klar over, at der venter en stor opgave. Der er nemlig højest et års tid til næste folketingsvalg.