Havefolk på udflugt

Skjern: Skjern og Tarm Havekredse arrangerer i fællesskab en bustur til Sjælland lørdag 10. marts, hvor deltagerne først skal se Vejlø præstegårdshave, som ligger i nærheden af Næstved.

Haven er meget gammel, og det var Niels Frederik Sørensen, der var præst i Vejlø 1808 - 1846, der har givet haven dens nuværende udseende med kanaler, øer og broer. Siden har hans efterfølgere sat deres præg på den parklignende have ved nye tiltag eller ved at lade den passe sig selv. Vi skal her se de mange erantis, vintergækker og dorotealiljer, som pryder haven i det tidlige forår.

Derfra går turen videre til gartneriet "Spiren" ved Skælskør, hvor den medbragte mad spises. Marianne Rosten, som har gartneriet, dyrker påskeklokker og juleroser - alle frøformerede.

Planterne dyrkes i uopvarmede drivhuse og på friland, der sikrer fuld hårdførhed, når de flytter ud i haverne. Her er der mulighed for at købe fine og sjældne planter med hjem.

Forventet hjemkomst kl. ca. 18.30, tilmelding til Elisabeth Bakkensen.

