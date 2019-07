Har du termin i 2020?: TV 2 barsler med et nyt hit hos seerne

Emma og hendes familie fra Tarm var med til at gøre programserien 'Årgang 0' til en succes for TV 2, der nu lancerer en opfølgning: 'Årgang 2020'.

Tarm: 1.285.000 seere.

Det er et antal, der kan få enhver programredaktør på en dansk tv-station til at smile bredt. Og det var lige præcis så mange personer, der kiggede med 2. februar 2010, da TV 2 viste endnu et afsnit - det mest sete - i serien om 'Årgang 0.'

Serien, der strakte sig over 18 år, blev ét langt hit for TV 2, der nu barsler med en lillesøster:

- Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny 'Årgang 0', som denne gang hedder 'Årgang 2020'. Det har vi gjort, fordi 'Årgang 0' er blevet en kæmpestor historie for TV 2, siger redaktør Mette Heiberg til tv2.dk.

Blandt de fire børn, der gjorde 'Årgang 0' til et trækplaster, var Emma Josefsen fra Tarm. I maj 2015 valgte den vestjyske familie på far, mor og tre børn, dog at trække stikket for en stund. TV 2 udviste fuld respekt for familiens ønske om en pause fra at stille op til diverse optagelser, men i efteråret 2016 endte det med et endegyldigt farvel fra teenageren og hendes nærmeste:

- Emma vil gerne være en helt almindelig teenager og ikke 'Emma fra tv.' Det har ikke været nogen nem beslutning, for hun har haft mange gode oplevelser med serien. Men efter lang tids overvejelse er vi i fællesskab blevet enige om, at det er det rigtige for hele familien at stoppe nu, lød det dengang fra Emmas far, Poul-Erik Josefsen.