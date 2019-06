Kun ét X - eller hva'?

Et kryds og intet andet er, hvad der må stå på stemmesedlen. Hvis man begynder at tegne på stemmesedlen, at markere sit valg med hjerte, flueben eller cirkel eller sætter flere krydser, er stemmesedlen ugyldig. Stemmen er også ugyldig, hvis man undlader at sætte et kryds - disse stemmesedler tælles dog separat fra de andre ugyldige stemmer som blanke stemmer. En stemmeseddel med to kryds kan dog være gyldig, hvis de er sat ved et partibogstav og en kandidat fra samme parti, så der ikke er tvivl om, til hvem stemmen gives.