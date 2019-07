TV2s livsstilskanal kommer til Markedsdage i Tarm den 7. august. Markedschefen er stolt, for det er god reklame for markedet.

TV2 Fri, der er TV2s livsstilskanal, skal bruge tre dage på at lave programmet. Dagen før kommer holdet og stiller et telt på 140 kvadratmeter op, hvor optagelserne skal foregå. Det gør de dagen efter, og den tredje dag skal det hele pilles ned igen.

- Det er jeg da grow' stolt af. Vi knokler jo for at lave et godt marked med identitet. Vi vil ikke have tivoli og larm, og som nogle sagde til mig: Man kan nærmest blive helt afstresset af at gå her, og det er jo godt i dette pressede samfund, siger Otto Poulsen.

Her kan man komme med en ting, som man gerne vil have vurderet, og muligvis bliver det solgt.

TARM: I Danmark er der nok af markeder at vælge imellem, hvis man vil lave et TV-program, men TV2 Fri har altså valgt Markedsdage i Tarm til en ny serie af Skjulte skatte.

Ting med særlig historie

For at komme med i programmet, skal man henvende sig til produktionsselskabet Blu. Forudsætningen er, at man har en ting, som man gerne vil have vurderet af fem passionerede købere, og som man muligvis vil sælge. Redaktionen vælger blandt de indkomne forslag, og herefter bliver de udvalgte bedt om at møde op til optagelsen.

- Det kan være alt fra en gammel Fiat 500, Preben Elkjærs shorts fra 1984, Coca Colas 100 års jubilæumsflaske til Mogens Lassens Foldestol eller andre genstande med en særlig historie, skriver TV2 på sin hjemmeside.

TV2 Fri besøger i alt fire markeder. Otto Poulsen fortæller, at det er TV2 Fri, der selv har henvendt sig om besøget. Da Tarm Handelsstandsforening forelagde ham ideen, syntes han at den var god. Forudsætningen var bare, at markedet ikke skulle få mere arbejde ud af det end nødvendigt, og lige nu regner Otto Poulsen på, hvor meget ekstra mandskab af frivillige, der skal bruges til dagen.