Har du en time i overskud? Talentspejderne søger nye mentorer

RINGKØBING-SKJERN: Kunne du tænke dig at hjælpe et ungt menneske på vej?

Hvis du svarer ja, så er der nogle, der spejder efter dig - i bogstaveliste forstand. Talentspejderne i Ringkøbing-Skjern er nemlig på udkig efter folk, der vil være mentorer for unge mennesker, og her efter nytår sætter de gang i en hvervekampagne for at finde folk. Talentspejderne stiftede en lokalafdeling tidligere i år, og fik nedsat en bestyrelse. Hidtil har det kun været en samarbejdsaftale med den landsdækkende organisation, men med stiftelsen af lokalforeningen er der nu basis for endnu mere lokal synlighed. Siden er der indgået samarbejdsaftaler med alle overbygningsskoler i kommunen, og nu mangler de blot nogle flere mentorer for at få sat endnu mere gang i arbejdet.

- Der er en stor interesse for det, men udfordringen er, at det kræver tid, og det er alle presset på, kan vi mærke, siger Else Thorup, formand for Talentspejderne i Ringkøbing-Skjern.

Konceptet bag mentorordningen er, at et ungt menneske får en voksen, der står uden for skoleverdenen til at inspirere sig til at finde vej i livet. Det er unge mennesker, der har haft forskellige problemer, som gør, at de har svært ved at navigere i deres liv. Eksempelvis kan det være et ungt menneske, der har været udsat for mobning under sin skolegang, som på den måde har mistet selvtilliden, og som derfor har svært ved at komme videre i en uddannelse, selvom de fagligt set kan opfylde kravene. De kan få tildelt et mentorforløb af et halvt års varighed, hvor de bliver støttet i at finde ud af, hvad de er gode til, så de har et bedre udgangspunkt.

Forinden kommer mentorerne på et kursus, hvor de lærer om opgaven.

- Det skal være nogle voksne, som de unge kan spejle sig i. Gode, solide folk, sagt på vestjysk, og vi hører fra mentorerne, at de får så meget igen, forklarer Else Thorup.