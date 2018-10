Har du brugt konfirmationstøj? Så er der nogle, der mangler

Nogle familier er så økonomisk trængte, at en konfirmation bliver hård for budgettet. Nu træder Skjern-Tarm Menighedspleje til med hjælp.

SKJERN-TARM: Lige så meget som konfirmationsfesten er ventet med glæde og spænding hos konfirmanden, lige så meget kan festen være ventet med ængstelse hos forældrene. En konfirmationsfest er dyr, og det er ikke alle, der har penge til at lave en fest, som står mål med de øvrige konfirmander i klassen.

Derfor kommer Skjern-Tarm Menighedspleje nu konfirmandfamilierne til undsætning. De efterlyser brugt konfirmationstøj til en indsamling, så forældrene kan købe en konfirmationskjole til meget få penge.

- Vi deler jo julehjælp ud, som primært går til børnefamilier. Når vi er rundt ved familierne, kan vi jo godt se, at der er nogle for hvem en konfirmationsfest vil blive vildt dyr, siger Mette Sjælland, der er formand for menighedsplejen.

Indtil videre er der kommet syv kjoler. Det er fortrinsvis konfirmastionskjoler, der kommer ind, men tøj til drengene er også meget velkommen. Når tøjet er samlet sammen, finder menighedsplejen et godt tilbud på rensning, og det bliver kun udgifterne til renseriet, som familierne kommer til at betale. En flok frivillige, der er gode til at sy, står klar med nål og tråd for at rette tøjet til, uden at det kommer til at koste noget.

- Kan vi hjælpe familierne med at spare 2-3000 kroner, så gør vi gerne det. Min egen datter havde snakket om at ville sælge sin konfirmnationskjole, men hun sagde: Tænk hvis der er nogle andre, der mangler den. Hun ved godt, hvad det betyder at stå i en kjole, der passer, på sin konfirmationsdag, forklarer Mette Sjælland.