Har du 6,4 millioner? Så kan du købe et bowlingcenter

Han runder 63 om et par uger, mens Inger Lise Jørgensen i april bliver 62, så nu er Tarm Bowling- og Fritidscenter og parrets lejlighed i bygningen sat til salg for 6.375.000 kroner.

- Det trækker allerhårdest i os at ville prøve at have noget frihed i weekenden. Vi havde i mange år sagt, at når vi blev 60 år, ville vi stoppe, siger Niels Jørgen Jørgensen.

Til at holde centret åbent seks dage om ugen er der ægteparret og så Niels Jørgens lillebror Vagn. Det levner ikke mange muligheder for smutture til familien, for den er spredt i Jylland.

For sølvvinderen er deres yngste søn, og tegningen er fra et af de i alt syv børnebørn, som bedsteforældrene ikke ser helt så meget, som de gerne vil.

Planen lyder, at Niels Jørgen og Inger Lise Jørgensen skal koncentrere sig om at agere pedeller på stedet, der skal lejes ud.

- Det har været utroligt nemt at være tilflytter her i Tarm. Vi kender en masse mennesker herfra, men vi har ikke ret mange, vi dyrker som venner, for det har vi ikke tid til. Så de venner, vi har, er dem, der kommer her i bowlingcentret, siger Niels Jørgen Jørgensen.

Det er nu ikke, fordi de ikke har været glade for at bo i Tarm. Inden de først skulle forpagte og dernæst købe bowlingcentret, havde bowlingparret fra Brørup nær Vejen ikke noget forhold til Tarm. Niels Jørgen havde aldrig været der.

Allerede nu bruger parret mandagen på at holde styr på gården, når bowlingbanerne slumrer. Så med arbejde syv dage om ugen ser de frem til at prøve noget andet.

December slog rekord

Mens bowlinghallen i Tarm har været ejet af Inger Lise og Niels Jørgen Jørgensen, er bowlinghallen i ROFI-Centret i Ringkøbing røget i renden, mens man i Skjern nu har skåret ned til fem baner for at gøre plads til en golfsimulator.

I Tarm mærker de også, at der er blevet længere mellem strikene. Økonomi har dog holdt sig fra at blive en umulig split, for i stedet sælger de mere mad til de gæster, der kommer for at spille eller at holde møde. Faktisk var december 2018 den bedste december hidtil.

- Det kører fornuftigt nok for os, men det er, fordi vi har restaurationsdelen. Man kan egentlig køre stedet her ligesom en kro, hvor man kommer ind for at bestille en fest, og så kan vi så bygge bowling oven på festen. Det er en god kombination, siger Niels Jørgen Jørgensen.