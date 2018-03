Har du 59 millioner? Dejbjerg Plantage er til salg

Skov-Sam sælger ud af sine skove, og Dejbjerg Plantage kan være interessant for et jagtkonsortium.

En mulighed for salg er et jagtkonsortium, hvor 10 jægere går sammen om plantagen. Med 70 procents belåning i kreditforeningen i en tid, hvor renterne er meget lave, er det begrænset, hvor meget medlemmerne af konsortiet selv skal lægge i udbetaling.

Af salgsopstillingen fremgår det, at der er stabile lejeindtægter og en sund økonomi. Dejbjerg Plantage har en god og varieret jagt, og særligt snepper er der mange af i luften over træerne.

Sælger ud af skovene

Dejbjerg Plantage er ejet af Skov-Sam. Bag det står Hedeselskabet og pensionsselskabet Pensam, hvis ejerforhold er 50/50.

I de seneste år har Skov-Sam solgt ud af sine plantager, og skovrider ved Hedeselskabet Allan Bechsgaard fortæller, at det er en strategisk beslutning, der ligger bag, hvor man tilpasser det antal skove, som Hedeselskabet er medejer af.

- Et skovbrug er en investering med en lav risiko, for det giver et løbende afkast. Og så er der en glæde ved at eje et stykke natur, siger Allan Bechsgaard.

For de mange brugere af skoven får et salg ikke umiddelbar nogen betydning. Færdsel er tilladt efter naturbeskyttelsesloven, og ved større arrangementer skal ejeren give sin tilladelse.

Dejbjerg Plantage blev anlagt efter krigen i 1864, hvor man begyndte på hedeopdyrkningen. Dog blev et mindre areal af Dejbjerg hede ikke tilplantet, og i 1972 blev det fredet.