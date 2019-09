Handicapsporten blomstrer i Ringkøbing-Skjern: Vi har fået skabt et bredt fokus på idræt

Special Olympics Håndboldholdet fra Skjern Håndbold havde i foråret tre spillere med på det kvindelandshold, som vandt sølv ved OL for udviklingshæmmede. Håndbold trækker mellem 35 og 40 deltagere fra kommunen, og i efteråret bliver der så flere sportsaktivitieter i og omkring Skjern, når gymnastik udbydes i Skjern og badminton i Lem. Håbet er, at de, der ikke er så interesserede i håndbold, også kan komme ud at få sig rørt. Arkivfoto: Jørgen Kirk