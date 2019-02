Skjern: Der er lagt op til en søndag med masser af tilbud, når Skjern Handelsforening søndag 24. februar kl. 9.30-15.00 byder til Outlet-søndag i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hal 2.

Det er anden gang, foreningen byder til outletmesse. Sidste år blev den et tilløbsstykke med lang kø, inden døren blev åbnet, og flere af udstillerne måtte en tur retur til butikken for at hente flere varer.

- Vi håber, at der kommer mindst ligeså mange gæster i år, siger bychef Mette Christensen i en pressemeddelelse.

/Exp