Nedlægges det gamle rådhus i Skjern, vil det komme til at koste dyrt for handelslivet i byen. Derfor smider foreningen nu et alternativ på bordet, der giver nyt liv til drømmen om etagebyggeri.

Jørgen Axelsen understreger, at han forstår, at de ansatte skal have gode arbejdsforhold og synes også, at Innovest II er "en super ide".

De mange, der færdes omkring rådhuset, giver nemlig et godt bidrag til handelslivet, som ligger et stenkast fra matriklen.

SKJERN: Utilfredsheden ulmer i Skjern Handelsforening efter planerne om at lukke og sælge rådhuset og flytte de kommunalt ansatte ud i Innovest II. Så meget, at foreningen lige nu arbejder på at lave en underskriftsindsamling i protest mod planerne.

Saml funktioner og byg lejligheder

Derfor foreslår Jørgen Axelsen og foreningen, at kommunen bør gøre noget helt andet: Inddrag hele rådhusgrunden og biblioteket med, og så lave et stort og flot byggeri på grunden. Her kan der være borgerservice, jobcenter, bibliotek og mange andre funktioner i stueplan. Ovenpå kan der så bygges luksuslejligheder i flere etager. Et hurtigt skøn viser, at der kan indrettes 25 lejligheder, lyder vurderingen fra Jørgen Axelsen.

Han henviser i øvrigt til Å-Huset, som var på tegnebrættet i Skjern, men som blev droppet på grund af en lokalplan. De indbliksgener, som mange frygtede, vil ikke være til stede, hvis der bygges på rådhusgrunden i fem etager, da grunden er stor.

- Jeg kan remse de første 10 mennesker op, som gerne vil købe en ejerlejlighed. Som det er nu, skal de til Herning for at få en lejlighed af den slags, og vi skal beholde dem her i Skjern. Vi kunne se med Å-Huset dengang, at det var halvt fyldt op på kort tid, forklarer Jørgen Axelsen.

Gevinsten er, at lejlighederne kan sikre en lav husleje til jobcentret, borgerservice og bibliotek.

Arkitekturprofessor Thomas Bo Jensen, Arkitektskolen Aarhus, har tidligere advaret mod at rive det gamle rådhus ned, da det er bygget af nogle af datidens stjernearkitekter. De samme følelser har Jørgen Axelsen ikke for den gamle bygning.

- Vælt det! Det er ikke Hjerl Hede, men Skjern midtby, bemærker han.

Dog mener Jørgen Axelsen, at der er en mulighed for at bevare dele af rådhuset og lade det indgå i et nyt bygningskompleks.

Rådhuset er konstrueret som en redekam, og spidserne indeholder udelukkende kontorer. Disse kan skæres væk og gøre plads til et nyt byggeri.

Han opfordrer derfor politikerne til at udskrive en arkitektkonkurrence om at få lavet et spændende byggeri på grunden.