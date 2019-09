Handelsforening og udviklingsforum er utilfredse med lappeløsninger på hovedgaden

De sorte asfaltlapper på hovedgaden i Skjern skal udskiftes med noget mindre i øjnefaldende. Det mener Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum. Et forslag fra kommunen er at erstatte med brun asfalt, men det er ikke en brugbar løsning, mener foreningern, som i stedet ønsker ensformighed. Formand for teknik- og miljøudvalget tror, der kan findes en holdbar løsning.

Derfor har Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum ad flere omgange henvendt sig til og haft møder med kommunen for at få udbedret vejen med mere iøjenfaldende løsninger.

- Vi synes, det er en skam, at det her sorte normale asfalt er kommet i, fordi vi har så flot en belægning i bymidten. Det (bymidten, red.) er noget, man lægger mærke til, og det er dét, der kendetegner Skjern, siger Mette Christensen.

Hvis Bredgade bliver repareret med en lappeløsning, vil det ifølge handelsforeningen signalere, at Skjern er en by i afvikling i stedet for udvikling. Foto: Jørgen Kirk

- Vi er kede af, hvis det bliver en lappeløsning. Det vil signalere en by lidt under afvikling i stedet for udvikling, siger Mette Christensen.

Det har dog vist sig mere udfordrende end som så. Den mest optimale ville være bare at erstatte de ødelagte fliser med nogle tilsvarende, men de er ikke til at opdrive mere, fortæller asfaltansvarlig hos kommunens Vej og Park-afdeling, Bent Sørensen.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S), fortæller, at der i løbet af efteråret kommer en løsning omkring belægningen på Bredgade. Foto: Jørgen Kirk

Ønsker fliser og sten

Fra foreningernes side er forslaget, at man i stedet for den brune asfalt lægger nye fliser og chaussesten, som passer bedre i tråd med Skjern bymidtes nuværende belægning.

Det vil være en løsning, der ifølge bychef Mette Christensen og formand for Skjern Udviklingsforum, Lars Foged, ikke ville være dyrere end den brune asfalt.

Hos kommunen er man dog ikke kommet så vidt, at man er begyndt at kigge på løsningsforslagene endnu. Her er sagen, som behandles som en driftssag og derfor som udgangspunkt ikke kommer for teknik- og miljøudvalget, stadig i undersøgelsesfasen.

Formanden for teknik- og miljøudvalget John G. Christensen (S) forklarer, at den brune asfalt er foreslået af administrationen for at sikre, at underlaget på Bredgade ikke skrider, når tunge køretøjer som busser og lastbiler kører på Bredgade.

- Der er ikke truffet afgørelse om noget som helst, men det bliver der gjort i løbet efteråret, siger John G. Christensen.