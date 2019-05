Handel gik i vasken: Hoven Plejehjem bliver alligevel ikke bosted for udviklingshæmmede

HOVEN: Planerne om at etablere et hjem for udviklingshæmmede i det tidligere Hoven Plejehjem er gået i vasken.

For et par måneder siden offentliggjorde Pia og Lars Mølgaard Madsen fra Ølgod ellers, at de ville købe det tidligere plejehjem.

Selv har de to udviklingshæmmede døtre, og sammen med andre familier ville de skabe et hjem, som ikke havde institutionspræg, men byggede på beboernes præmisser.

De fik udleveret nøglen til det tidligere plejehjem, og mens de søgte landzonetilladelse, kunne de gøre de nødvendige forberedelser. De regnede med, at landzonetilladelsen ville falde på plads 27. maj.

15. maj fandt de så ud af, at plejehjemmet er blevet solgt til anden side, og at de derfor må skrinlægge deres planer. Fredag afleverede de nøglerne.

Tilbage står et mudret billede med påstand mod påstand, misforståelser, beskyldninger om brudte løfter og meget andet.

Fakta er dog, at Pia og Lars Mølgaard Madsen aldrig underskrev en købsaftale.

- Vi troede jo, at vi havde en aftale, og vi har været i kontakt med vores advokat, men der er ikke noget at gøre. Vi skulle jo bare have haft underskrevet en betinget købsaftale, men der har vi nok været lidt for naive, konstaterer Pia Mølgaard Madsen.

Fakta er også, at parret havde en nøgle til bygningen, selvom den var til salg. Kenneth Christensen, der er medejer af I/S Udlejningsejendomme, som indtil nu har ejet Hoven Plejehjem, bekræfter, at ægteparret havde en nøgle.

- Vi vil gerne have solgt. Så kommer der andre på banen. Det går hurtigt, og i det forløb tænker vi slet ikke på den nøgle, siger Kenneth Christensen.

Fakta er også, at parret i første omgang ikke kunne rejse pengene til købet. De spurgte derfor I/S Udlejningsejendomme, om de ville lave et pantebrev.

Det ville selskabet godt, men det krævede et bedre indblik i projektet, inden der kunne sættes et konkret beløb på. Muligvis kunne der rejses penge senere, og derfor fik parret lov til at beholde nøglen.

Herfra begynder de forskellige opfattelser af, om Pia og Lars Mølgaard Madsen havde ejendommen på hånden.

Selv har parret opfattelsen af, at de havde ejendommen på hånden.

Kenneth Christensen mener, at det var synligt for enhver, at bygningen var til salg, og han siger, at han ikke havde kort nok på hånden til at kunne bede ejendomsmægleren om at tage ejendommen af.

Ingen af parterne har i det forløb underrettet hinanden om projektets økonomiske status.

Ejendomsmægler Knud N. Kristensen, Real Erhverv Vejle, fortæller, at der er indgået en aftale med en anden køber, og at handlen falder endelig på plads 28. maj. Hvem køberne er, kan han ikke oplyse endnu.

Pia og Lars Mølgaard Madsen leder nu efter et andet sted, hvor de kan etablere et bosted for udviklingshæmmede.

- Vi er enige om, at det skal blive til noget, og nu skal vi så se, hvilke andre muligheder der er. Det bliver et sted mellem Brande og Ringkøbing-Skjern, vi går efter i stedet for, forklarer Pia Madsen.