Halbal genopstår fredag: Håber på slutspurt

- Vi har vel solgt i omegnen af 250 billetter, som det er lige nu. Jeg ved dog, at der er rigtig mange tilkendegivelser, så jeg har en forventning om, at vi kommer noget højere op, siger Dorthe Marie Siersbæk, der er direktør for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Skal bygge op

Det koster 350 kroner at komme med til et halbal, hvor man gerne vil genskabe den klassiske halbal-stemning og give et nyt twist.

Noget, som Dorthe Marie Siersbæk håber, vil tiltrække en del gæster:

- Det er lidt svært at sige, hvad vi forventer. Senest mødte jeg dog en gruppe på ti personer, der gerne ville med, og der er mange tilkendegivelser. Et bud er, at vi bliver et sted mellem 350 og 400 fredag, fortæller hun.

Direktøren håber, at genfødslen af det legendariske halbal bliver så stor en succes, at det kan fortsætte i de kommende år. For nu er hun dog tilfreds med den foreløbige billetstatus:

- Vi er ved at prøve at genoplive noget og bygge det op. Man skal starte et sted, og for mig handler det bare om, at folk får en rigtig god aften, udtaler Dorthe Marie Siersbæk.