Især et område inden for en radius af 10 kilometer omkring Hover blev hårdt ramt af onsdagens uvejr.

- Den første landmand ringede til mig for at få skiftet plader ud, allerede mens haglvejret stod på. Siden har jeg fået henvendelser fra en 40 forskellige steder; flest i og omkring Hover, men det strakte sig også over til Ølstrup, siger tømrermesteren.

Landbrugsbygninger

- De største skader er sket på landbrugsbygninger og udestuer. Men jeg har set eksempel på, at haglene har gennemhullet almindelige tagplader og endda knust glas på Velux-termoruder, siger Egon Møller Kristensen.

De mange skader, der er kommet på én gang - ovenikøbet i en tid, der i forvejen var travl - stiller selvfølgelig tømrermesteren over for nogle vanskelige afgørelser.

- Hvilke skader skal vi reparere først? Jeg har valgt at lytte til, hvad folk fortæller mig: Er der risiko for, at der vil ske yderligere alvorlige skader, hvis ikke de ødelagte plader skiftes ud - for eksempel hvis foder bliver vådt eller andre værdier trues - så tager tager vi dem først. Der, hvor vi arbejder nu, er det for eksempel halm for et stort beløb, der er risikerer at blive ødelagt af regn, hvis ikke det kommer under tag.

Er der tale om eksempelvis huller i taget på carporte, er det mindre påtrængende at skifte pladerne.

- Vi skal nok nå det hele, men det kommer til måneder, før vi har fået repareret alle skader. Heldigvis har jeg nogle dygtige folk, der klør på med krum hals, så det skal nok gå. Men de skal nok indstille sig på, at det kommer til at gå ud over sommerferien ...