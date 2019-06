Vestjylland Forsikring har haft travlt torsdag med at tage imod skader fra uvejret.

Videbæk: Det pludselige uvejr, der ramte Vestjylland onsdag eftermiddag, har skabt travlhed torsdag hos forsikringsselskaberne. Hos Vestjylland Forsikring i Videbæk har medarbejderne fra morgenstunden modtaget mange skadesanmeldelser fra ramte kunder.

- Der har været ekstra gang i telefonerne. Skybrud er ikke usædvanligt for årstiden, men der er jo den krølle på historien, at haglene havde en størrelse, hvor de kunne gøre skade på biler, campingvogne og trapezplader, siger skadechef Lars Bue Nørbjerg.

Skybrudsskaderne, typisk vand i kælderen, opstod navnlig i Holstebro-Lemvig-området, mens de store hagl faldt over Hover-Spjald, viser anmeldelserne til forsikringsselskabet.

- Det er 12 år siden, vi sidst oplevede hagl så store som bordtennisbolde. Dengang måtte man bore hul i bilbulerne og trække dem ud og så spartle dem op. I dag trækker man bulerne ud, hvilket er meget nemmere. Og det er jo ikke så sjældent, vi ser haglskader på biler og campingvogne, når folk kommer hjem fra ferie sydpå, siger skadechefen.

Der kommer sædvanligvis en række sene anmeldelser op ad dagen, så det endelige overblik over antallet af skaderne, og hvad de kommer til at koste, har Vestjylland Forsikring først fredag. Men skadechefen vurderer, at antallet af skader vil ligge på omkring hundrede.

Vestjylland har næsten udelukkende privatkunder og kender derfor ikke omfanget af skader på afgrøder i landbruget.