Hætteklædte mænd kørte i grøn Renault

SDR. VIUM: Trods et foruroligende syn gik der en god stund, før politiet fik nys om, at der fredag var forsøg på indbrud på Hærmandgårdsvej ved Sdr. Vium.

Vidner så mellem kl. 12 og 13 fire mænd, der havde trukket hættetrøjerne så godt op om ansigtet, at kun øjnene var fri. De fire mænd kom i en grøn Renault med en trailer, begge dele uden nummerplade og gik gennem en ulåst dør ind i en garage, hvor der stod en motorcykel, en knallert og en havetraktor.

Mændene forlod dog stedet igen uden at stjæle noget, men en time senere var de tilbage med en buggytrailer, der heller ikke havde en nummerplade. Igen forlod de dog stedet uden at tage noget med sig.

Vidnerne besluttede først ved 15-tiden at fortælle politiet om episoden. Derfor håber ordensmagten nu, at andre kan hjælpe sagen på vej ved at fortælle, om man har set den grønne Renault og de to uindregistrerede trailere i området. Politiet har tlf. 114.