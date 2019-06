Hærværk og tyveri af gadelamper i Skjern

Ringkøbing lokalpoliti har mistanke om, at det kan være samme gerningsmænd, der står bag to "lampe-sager".

SKJERN: Tirsdag modtog politiet en anmeldelse om hærværk på Østergade i Skjern, hvor der er brækket et antal gadelamper ned fra en husmur. Hændelsen skal være sket i tidsrummet fra mandag klokken 22 til tirsdag klokken 06.30.

Politiet mistænker dog, at gadelamperne kan være et forsøg på tyveri, for nogenlunde samtidig har man haft en lignende oplevelse på Vardevej i Skjern. Her havde tyveknægte dog anderledes held ved deres lyssky ageren, da man slap afsted med at stjæle tre gadelamper.

Ifølge politiets oplysninger skal lamperne ligne PH-lamper, men ikke være tættere på originalerne end dét. Sidstnævnte episode skal være sket i perioden fra mandag klokken 17.30 til tirsdag klokken 08.30.